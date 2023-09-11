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大陸 大陸焦點 特派現場

飛機上打衛星電話測新功能　華為用戶被警告違反飛航安全

▲華為用戶在飛機上測試衛星電話，已涉違反飛安。

記者蔡紹堅／綜合報導

華為Mate 60 Pro開賣之後，有不少消費者為了測試其衛星電話功能，竟然在搭乘飛機的過程中打起衛星電話，還錄下影片炫耀。對此，華為高層警告，這些行為已經違反了飛行安全規定，搭機一定要開啟飛航模式。

華為Mate 60 Pro／Pro+兩款新機首次配備了衛星電話的功能，只要搭配電信業者的相應服務，就可以在沒有基地站訊號的情況下打電話。

▼華為新款手機Mate 60 Pro。（圖／翻攝華為）

▲▼華為新款手機Mate 60 Pro。（圖／翻攝華為）

但令人傻眼的是，有不少消費者買了新機之後，居然特別在搭乘飛機的過程中測試衛星電話的功能，還自己錄下了影片上傳到影音平台炫耀。

對此，華為終端BG CTO李小龍11日在微博上發文警告，最近有一些用戶使用Mate60Pro的衛星電話功能在民航飛機飛行階段通話並錄製影片傳播，這是違反相關飛行安全規定的。

李小龍強調，「請各位用戶切記在飛機飛行階段一定要開啟飛行模式，遵守各項飛行安全法規。」

▼有人買了新機後上飛機測試衛星電話功能。（圖／翻攝微博）

▲▼飛機上打衛星電話測新功能　華為Mate 60 Pro用戶被警告違反飛航安全。（圖／翻攝微博）

華為新機配備了一般手機少有的衛星電話功能，引起了熱烈討論，對此，大陸國盛證券研報顯示，衛星連接可以幫助填補地面蜂窩網絡的空白，利用衛星互聯網為手機提供服務已成為電信公司、手機製造商和衛星運營商頗為關注的領域，多家廠商積極佈局手機直連衛星的業務與產品。

▼華為新機開賣。（圖／路透社）

▲▼華為新款手機Mate 60 Pro。（圖／路透社）

▲▼華為新款手機Mate 60 Pro。（圖／路透社）

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