華為Mate 60手機商城開賣　中國多地瘋搶秒賣光

▲華為Mate 60 Pro開賣秒殺。（圖／翻攝華為商城）

記者張靖榕／綜合外電報導

華為Mate 60 Pro和華為Mate 60於10日晚間6時8分，正式在華為商城再次開啟全款銷售。據指出，晚間6時8分點擊下單，螢幕出現進度顯示「排隊中」，幾秒鐘後排隊進度顯示結束，結果已經售罄。

IT之家報導，華為Mate 60 系列自9月3日起，在中國已多次進行全款銷售，每次幾乎都是秒售罄，上海、北京、深圳、廣州等地華為門店甚至再現排隊盛況，可見新機十分受消費者追捧。

華為最新旗艦機型Mate 60 Pro則於8月29日突然在華為商城上線，「未發先售」的做法普遍讓外界感到意外。AI 隔空操控、智感支付、注視不熄屏（相當於蘋果的螢幕注視感知功能）等智慧功能，在Mate 60 Pro 上全面回歸。同時，接入盤古人工智能大模型，為消費者提供更智慧的交互體驗。

華為Mate 60 Pro 12GB+512GB版本價格為6999元（約新台幣3.1萬元），12GB+1TB價格為7999元（約新台幣3.5萬元），支援衛星通話。Mate 60 12GB+512GB版本價格為5999元（約新台幣2.6萬元），12GB+1TB價格為6999元，具備雙向北斗衛星消息通信功能。