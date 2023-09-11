三重警誤把「特戰老兵」當通緝犯！雙方互毆全身傷　檢偵結全起訴

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市三重分局永福派出所翁姓警員等人2022年9月20日追緝通緝犯「李XX」，便衣埋伏在竹圍街巷內，但卻把54歲黃姓男子誤當目標，想逮捕帶回，雙方因此爆發衝突互相拉扯出拳毆打，直到翁員等幾名員警將黃男壓制帶回後，才發現黃其實是特戰老兵退伍，根本就不是通緝犯李XX。台北地檢署偵結，依傷害罪起訴黃男；另依傷害、妨害自由與妨害名譽起訴翁員。

▲黃男被警方誤認通緝犯，被警方打成豬頭 。（圖／翻攝自黃男家屬臉書）

這起案件發生在去年9月20日下午2時許，翁員及另名江姓員警查緝通緝犯李XX，在發現李XX的車輛停放在竹圍街後，便著便衣前往埋伏，而此時黃男恰巧經過該處，翁員誤認為目標出現，便上前詢問黃男，「你是不是李XX」，並以右手搭在黃男肩上。

黃男當下對於翁員突如其來的舉動進行反抗，翁員因此加深認為他就是李XX，隨即就執行逮捕動作，而過程中黃男沒有表明身分，也沒有離開或呼救，反而與翁員爆發扭打，黃男更直接將翁員過肩摔在地後，跨坐在翁員身上揮拳毆打。

▲▼雙方扭打畫面。（圖／ET資料照）

此時，一旁待命的江員聽見騷動，便立刻上前將黃男拉開，但黃男卻又轉而攻擊江員，最後翁、江兩人合力將黃男壓制在地，並以無線電呼叫支援，沒想到翁員卻又在黃男無反抗力時，又對黃男揮拳，還向支援員警拿辣椒水噴灑黃男眼睛，，更怒罵「幹你娘、三小」等。

不僅如此，黃男被帶回派出所後，已明確表示不要到廁所沖洗眼睛，卻又遭到翁員強押到廁所，直到最後翁員查明身分，才發現根本抓錯人，黃男事後氣得對翁員等人提告，而翁員也不甘示弱對黃男提起告訴。

檢方近日偵結，認為黃男被壓制無反抗力時，翁員卻仍對黃男揮拳、噴辣椒水，還出言辱罵，在派出所時還強制將人帶往廁所，涉犯傷害、公然侮辱與強制等罪，因此將翁員起訴；不過，黃男在警民扭打時並未表明身分，也未呼救，反而將翁員過肩摔毆打，同樣涉犯傷害罪嫌，檢方也將黃男起訴。