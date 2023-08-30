長榮航空首推「哩程數專機」　20,000哩就能免費飛日本

▲長榮航空今年適逢加入星空聯盟十週年的里程碑，已陸續推出系列活動。（圖／長榮航空）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空推出首班會員以優惠哩程數兌換、不開放銷售的專機， 11月3日由桃園機場飛往日本松山，11月6日日本松山飛往桃園機場，經濟艙20,000哩(原35,000哩)、商務艙只需32,000哩(原50,000哩)即可兌換桃園機場-日本松山來回機票。

長榮航空今年適逢加入星空聯盟十週年的里程碑，已陸續推出系列活動，此次為了感謝全球會員多年來的支持，特別選擇A330-300三麗鷗彩繪機飛航此專機任務，共可提供30個桂冠艙以及279個經濟艙的座位數。

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適逢Hello Kitty 50週年，凡11月3日搭乘專機由桃園出發的旅客，只要當天穿戴Hello Kitty相關主題的服飾或配件，另可獲得神秘的精美小禮物。

長榮表示，也將於8月30日至9月30日於官方臉書舉辦贈送哩程的活動，民眾只要分享此次會員專機的貼文並完成指定任務，即可參加抽獎，最高可獲得32,000哩。

對於搭乘專機的旅客，另可於11月3日~17日在長榮航空官方粉絲頁，分享會員專機搭機體驗或當地旅遊精彩時刻，就有機會參加第二波的哩程抽獎活動。

長榮航空另與雄獅旅行社合作，針對此專機旅客推出會員專屬團體行程，10月28日前持酬賓機票報名參加，4天3夜含食宿、行程交通優惠價格只要新台幣26,900元。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）