PowerPoint開發者家中逝世　享壽76歲

▲PowerPoint開發者奧斯丁。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

在如今的職場中，PowerPoint基本上是許多打工人必備的技能，要在工作場合中使用簡報來開會時，基本上都會使用PowerPoint來製作。而現在有消息指出，當年開發PowerPoint的開發者奧斯丁（Dennis Austin）於1日在家中逝世，享壽76歲。

綜合外媒報導指出，其實奧斯丁所開發的，是PowerPoint的前身軟體「Presenter」，當時這套軟體是由加斯金斯（Robert Gaskins）所構想，並且由奧斯丁與另一名工程師魯德金（Tom Rudkin）所共同開發，最後軟體名稱則由加斯金斯改名為「PowerPoint」並且沿用至今。

實際上，創始人加斯金斯也曾在回憶錄中明確表示，許多目前PowerPoint的概念，有至少超過一半以上的想法都是由奧斯丁所提出。其實就從微軟於1987年末收購加斯金斯所創立的了Forethought與PowerPoint後，微軟內的PowerPoint開發計劃就是由奧斯丁所領導。而奧斯丁也在1990年幫微軟正式推出Windows版本的PowerPoint，之後奧斯丁便於1996年退休。

而有報導指出，奧斯丁的兒子麥克（Michael Austin）曾向媒體表示，父親奧斯丁的死因是因為肺炎轉移至大腦，所以於1日在美國加州洛斯阿爾托斯市（Los Altos）的自家中過世，享壽76歲。

【ETStar開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人，或想增肌減脂、培養社交手腕、增加職場競爭力

9種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」

步驟2：輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

延伸閱讀

▸ 14日鬼門關「6生肖」注意犯煞 命理師提醒：早點回家別趁夜逗留

▸ 新竹縣工務處長等4人全收押 「藏錢筆記本」曝光⋯地點多到搜不完

▸ 威力彩槓龜飆破5.2億 奇門遁甲師曝：3生肖頭獎運最佳