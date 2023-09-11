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PowerPoint開發者家中逝世　享壽76歲

PowerPoint開發者奧斯丁。（圖／翻攝自社群網站X）

▲PowerPoint開發者奧斯丁。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

在如今的職場中，PowerPoint基本上是許多打工人必備的技能，要在工作場合中使用簡報來開會時，基本上都會使用PowerPoint來製作。而現在有消息指出，當年開發PowerPoint的開發者奧斯丁（Dennis Austin）於1日在家中逝世，享壽76歲。

綜合外媒報導指出，其實奧斯丁所開發的，是PowerPoint的前身軟體「Presenter」，當時這套軟體是由加斯金斯（Robert Gaskins）所構想，並且由奧斯丁與另一名工程師魯德金（Tom Rudkin）所共同開發，最後軟體名稱則由加斯金斯改名為「PowerPoint」並且沿用至今。

實際上，創始人加斯金斯也曾在回憶錄中明確表示，許多目前PowerPoint的概念，有至少超過一半以上的想法都是由奧斯丁所提出。其實就從微軟於1987年末收購加斯金斯所創立的了Forethought與PowerPoint後，微軟內的PowerPoint開發計劃就是由奧斯丁所領導。而奧斯丁也在1990年幫微軟正式推出Windows版本的PowerPoint，之後奧斯丁便於1996年退休。

而有報導指出，奧斯丁的兒子麥克（Michael Austin）曾向媒體表示，父親奧斯丁的死因是因為肺炎轉移至大腦，所以於1日在美國加州洛斯阿爾托斯市（Los Altos）的自家中過世，享壽76歲。

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