酒駕騎士撞死倒垃圾路人　家屬幫求情別入監：他也有家要養

記者黃翊婷／綜合報導

從事夜班工作的陳姓男子2022年10月間與朋友在餐廳飲酒，隨後騎車離開，卻不慎撞上正要過馬路倒垃圾的行人，導致對方傷重不治。由於陳男過去並無酒駕紀錄，事後也積極彌補，死者家屬考量到他也有家庭要照顧，同意給予緩刑機會，希望以其他方案替代入監執行，只盼他能記取教訓，未來不要再酒駕。

▲陳男酒駕撞死行人，死者家屬選擇原諒。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳男2022年10月1日下午1時許在餐廳與友人聚餐，飲酒之後騎車離開，卻在行經某路口時，撞上正要過馬路去倒垃圾的行人，導致行人當場倒地，造成頭部後側深層撕裂傷、兩側鼻道出血及左手背撕裂傷等嚴重傷害；雖然後方駕駛見狀立即幫忙報警並將人送醫，但對方還是因為傷勢過重，於同日晚間7時許宣告不治。

陳男自己在事發當下也連人帶車倒地，造成頭部挫傷、下唇撕裂傷及硬腦膜下出血，送醫治療後保住一命，經檢測吐氣所含酒精濃度達每公升為0.34MG/L。

新竹地院法官認為，陳男酒駕上路撞死行人，情節固然非輕，但他過去沒有酒駕紀錄，平時也沒有飲酒習慣，這次事故實屬偶然；此外，他自始至終坦承犯行，事後也主動積極彌補死者家屬，迅速達成和解並履行全部賠償。

死者家屬在法院調查程序中表示，陳男犯後態度良好，願意給予緩刑的機會，考量到他也有家庭、小孩要照顧，不希望他入監執行，但期望能以替代方案例如上課教育，讓他知道警惕，不要再酒駕就好。

最終，法官依酒駕致人於死罪判處陳男有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，還要向公庫支付40萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。