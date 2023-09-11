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社會 社會焦點 保障人權

駕駛血液驗出安毒　1原因逆轉非毒駕！母獲賠200萬元

記者黃翊婷／綜合報導

新竹林姓男子2021年6月11日因為精神不濟發生車禍，送醫急救宣告不治，但由於血液中驗出安非他命，被保險公司認為是毒駕，因此拒絕賠償。林母提告，一審被判敗訴，她不滿提出上訴；高等法院審理後，認為林男被驗出的安非他命濃度偏低，難認有毒駕行為，最終逆轉改判保險公司應賠償林母200萬元。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲林男車禍死亡，因為血液中驗出安非他命，被保險公司拒絕理賠。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

林母在判決書中主張，兒子2021年6月11日清晨6時許開車行經新竹市區，因為身體健康狀況導致精神不濟，撞上前方李姓駕駛的小貨車，送醫急救宣告不治，由於李男有投保強制汽車責任保險，她是唯一請求權人，因此決定依法向保險公司請求理賠死亡給付200萬元。

保險公司則認為，林男的血液檢體驗出毒品反應，構成刑法第185之3條第1項第3款所稱「不能安全駕駛」的犯罪行為，依據強制汽車責任保險法第28條第1項規定，公司不負保險給付責任。

雖然一審新竹地院判處林母敗訴，但她不滿提出上訴。高等法院認為，法務部法醫研究所經解剖鑑定，林男的死因為「車禍事故傷害引發心臟疾病惡化」，保險公司認為他涉及毒駕，則是依據法醫研究所鑑定結果敘及「死者有施用甲基安非他命」。

經相關單位檢驗，林男血液送驗僅檢出中樞神經興奮劑安非他命Amphetamine﹤0.010μg/ mL、甲基安非他命Methamphetamine﹤0.010μg/mL；送驗胃內容物檢出安非他命Amphetamine﹤0.014μg/mL，甲基安非他命Methamphetamine﹤0.026μg/mL。

法官指出，依照法醫研究所公文所揭示的血、尿比率標準1：14至1：20換算，林男的尿液甲基安非他命濃度、尿液安非他命濃度都介於140～200ng/mL之間，遠低於判定陽性的標準（500ng/mL），況且報告中也提及，「檢出甲基安非他命及安非他命濃度偏低，應與死亡結果無關」。

法官接著表示，林男生前患有高血壓性心臟病，需要服用心血管藥物，藥物副作用包含暈眩、疲倦、頭暈、嗜睡，被撞的李男也曾在接受警詢時表示，車禍發生之後林男有說出「我睡著了」等話，因此認定車禍發生的可能原因是林男服藥的副作用所致，最終逆轉改判保險公司應理賠林母200萬元，全案仍可上訴。

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