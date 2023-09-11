撞飛網紅「酒駕者視角曝光」　他全身傷淚等未婚妻開刀急救

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「重讀」陳昱中8日晚間10時許騎乘重機行經台北市士林區劍潭捷運站附近，遭酒駕的張姓男子撞飛。陳昱中10日透過友人在IG發布一段酒駕者視角的影片，他全身傷坐在椅子上，講到因為車禍骨折的未婚妻正在接受手術搶救，一度忍不住哽咽，「可能今天輾過去的是我們的手跟腳，怎麼辦？如果是非常嚴重的昏迷不醒的話，你的家人這樣子，你要怎麼救？」

▼▲陳昱中騎車載著未婚妻，卻遭酒駕者撞上。（圖／翻攝自IG／b.trouble_lucifer31）

警方調查，陳昱中（31歲）8日晚間10時許騎車行經北市士林區捷運劍潭站附近，遭1台自小客車追撞，整個人倒地翻滾，機車還卡在肇事車頭上，車頭不斷冒出白煙，後來警員接獲報案，53歲的張姓肇事駕駛在基河路被熱心民眾發現，前往將人帶回派出所，酒測值竟然高達1.09。

▲陳昱中坐著等待未婚妻開刀，一度難過淚崩。（圖／翻攝自IG／b.trouble_lucifer31）

陳昱中10日透過友人在IG發文報平安，並公開一部分肇事者視角的影片，提到當時同乘的未婚妻，他忍不住哽咽，拍攝影片的當下未婚妻因為車禍骨折，正在接受手術，已經搶救1個多小時，「怎麼會是這樣子？這不是有沒有事的問題，這不是我能控制的，看著你的家人、你重視的人突然要經歷這些痛苦，那個狀況就是一瞬間，可能今天輾過去的是我們的手跟腳，怎麼辦？如果是非常嚴重的昏迷不醒的話，你的家人這樣子，你要怎麼救？」

▲事故發生之後，陳昱中的重機還卡在車頭，可見撞擊力道之大。（圖／記者邱中岳攝）

至於肇事的張男，據了解，他原本從事皮革貿易方面工作，半退休後轉成立顧問公司，平時主要四處演講，專門講授「公司經營管理」。張男向警方表示，8日晚上與朋友餐敘，席間多了幾杯啤酒，後來意識模糊也不清楚喝了多少，甚至不知道自己為何會酒駕，訊後已被警方依公共危險、傷害等罪嫌移送法辦。

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