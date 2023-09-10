見證奇蹟　成醫為孕產兒安全步步為營

▲成大醫院9日上午於門診大樓一樓大廳，舉辦早產兒回娘家及病安週活動，邀請2019至2022年於成大醫院出生、出院之早產兒及家人共200多人出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大醫院9日上午於門診大樓一樓大廳，舉辦早產兒回娘家及病安週活動，邀請2019至2022年於成大醫院出生、出院之早產兒及家人共200多人，其中出生時週數僅23週、體重461克的早產兒也回來參與，與醫護人員一起見證生命奇蹟。

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由懷孕到生產，原本喜悅期待新生命的來臨，但有些媽媽卻會被突然的早產震驚得不知所措；而小小的巴掌仙子從出生就必須歷經層層生命的難關，努力地過關斬將，不放棄地努力成長，這過程存在著風險與照護的壓力。

成大醫院小兒部及護理部不斷努力提升團隊能力，以先進的醫療技術與國際一流的專業知識，如施展魔法般細心照護，使巴掌大的小小孩兒們得以茁壯成長，加上完善的出院準備服務和回診追蹤政策，支持父母一起守護早產兒成長，包括2022年疫情期間接生的23週極低娠妊週數、體重351克的早產兒，今年初也順利出院返家。

走過3年疫情的阻隔，早產兒們與醫護團隊的叔叔阿姨有機會再次相逢，家長們也藉機向醫護同仁表達感激之情，而醫護同仁看到家長們在出院後妥善照顧早產孩子們的安心和喜悅，和家長一樣感到欣慰，更提升對這份工作的認同和成就。

在早產兒基金會共同合作下，今年早產兒回娘家活動十分精采，除了衛教宣導預防早產、守護孕產兒安全，並設計互動式有獎徵答遊戲、特製打卡牌共同合照、發送團隊手做氣球，更邀請街頭魔術師帶來精彩表演，讓早產兒透過五感豐富感官經驗、提升感知能力，家長、孩子和醫療團隊成員共度放鬆、歡樂的時光。