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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當賴清德副手？　蕭美琴未鬆口：現在專注對美工作

▲▼在蕭美琴釋出跟賴清德在球場「背影合照」後，引起眾多支持者喊「賴蕭配」，而總統府晚間也釋出多張兩人「正面合照」。（圖／總統府提供）

▲蕭美琴（左）多次被點名為賴清德（右）副手人選。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／綜合報導

駐美代表蕭美琴近日接受外媒《彭博》（Bloomberg）電視節目「權力平衡」（Balance of Power）訪問，對於多次被點名為民進黨總統參選人賴清德的潛在副手人選，蕭說，沒想到要來討論個人未來，她現在專注於處理對美關係，這是她的主要工作。

蕭美琴在訪談過程中談及，中國正加強對台灣的軍事布局，以孤立台灣為目標的欺凌，是台灣不得不持續努力反抗的，「我們不打算打破現狀，我認為我們的目標是確保有足夠多的朋友，在面臨威脅到我們民主與生存的挑戰時，台灣人民不至獨自面對」。

此外，當被問及中國可能干預即將到來的總統大選，蕭美琴表示，從1996年台灣首次民選總統以來，中華人民共和國一直試圖干涉台灣人民的決定，北京的戰術不斷演變，其中部分甚至變得更複雜，但台灣正努力強化民主，建立更具韌性的民主，不受外部干擾與干預，最終將由台灣人民自行決定，不會受到中國脅迫。

另對於台積電在美國亞利桑那州設廠的議題，蕭美琴表示，這是進一步鞏固安全穩定供應鏈的重要舉措，也滿足半導體市場與消費者需求；儘管華府尋求在半導體方面降低對外國盟友的依賴，台灣仍將是世界上最先進晶片「不可或缺且無可替代的」來源。

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