南濕北乾！午後中南部炸大雷雨　天氣好轉時間出爐

▲今天氣南濕北乾，午後仍有局部大雷雨。（圖／天氣風險）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶雖減弱但持續影響，今(10日)在南濕北乾交界環境，中南部留意局部大雨，明天起(11日)天氣較為穩定，恢復山區午後雷雨天氣，平地較不受影響。在各地有陽光下，普遍高溫31到33度，不過夜晚清晨較有涼意，低溫較低，中北部空曠地區有機會降到22度。

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示，今天周日(10日)在南濕而北乾的交界環境，雖低壓帶強度有減弱趨勢，但依然存在，台中以南大致維持西南風，北部、東半部則以東北風為主，因此中南部仍會是多雲到陰有短暫陣雨或雷雨天氣，白天因為熱力作用，熱對流發展較為旺盛，有局部大雷雨，對流發展較活躍的話，降雨甚至有機會延續到晚間。

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吳聖宇表示，今花東地區受到中南部相關雲系飄過山的影響，雲量也是偏多，並有局部短暫陣雨，午後山區也會有雷雨，並有局部較大雨勢，雖然降雨沒有像中南部來得大，但是同樣要多加注意。北部、東北部因為環境空氣偏乾的影響，天氣相對好很多，晴到多雲，只有山區午後有些局部降雨，雨勢也比較小，但是到山裡面活動還是要小心午後天氣變化。

明天周一(11日)水氣轉少，吳聖宇表示，周一起低壓帶明顯減弱，大環境轉變為東北風到偏東風為主，少了西南風帶來的水氣，天氣變得穩定許多，要留意的是山區午後局部熱對流雷雨，雖還是有局部較大雨勢出現，但應該是以山區為主，平地較不受影響。

▲未來一周天氣和降雨趨勢。（圖／氣象局）

吳聖宇表示，這種東北風到偏東風環境預估至少可以影響到周四(14日)，周五到周末(15日~17日)風向漸轉東南到偏南風，午後雷雨發生範圍可能會較擴大一些，但還是維持午後雷雨的天氣型態，短期間內沒有特別的天氣系統影響台灣，天氣可望較為單純。

天氣好轉，白天各地有陽光的情況下，溫度偏高，吳聖宇表示，各地高溫普遍仍有31度到33度，但是因為環境風向帶來的濕度較低，感受上不會那麼悶熱，出現極端高溫機會較小，夜晚清晨低溫相對低一些，中北部局部空曠地區甚至有機會降到22度到23度，已會有點涼意，日夜溫差稍微大了點。