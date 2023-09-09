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明天午後雷雨襲3地　放晴倒數！連6天水氣轉乾

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲明天仍受低壓帶影響，午後有較大雨勢。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

明天持續受低壓帶影響，新竹以南有不定時短暫陣雨或雷雨，中午過後南部、中部、各地山區可能有局部大雨；下周環境轉乾，下周一到下周六(11日~16日)除東部、東南部、恆春半島有零星降雨外，其他地方多雲到晴，午後雷陣雨雨勢較為緩和。

氣象局預報員趙竑表示，明天(10日)受低壓帶影響，天氣不穩定，不過降雨量質、時間有較為減緩一些，新竹以南要留意不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方多雲可見陽光；明天中午過後有雷陣雨，午過後的南部、中部、各地山區，可能有局部大雨。

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下周天氣將逐日好轉，趙竑表示，下周一(11日)到下周六(16日)除東部、東南部、恆春半島整天有零星降雨外，其他地方多雲到晴，中午過後中南部、各地山區留意午後雷陣雨，但雨勢較為緩和。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，趙竑表示，今明兩天(9日~10日)溫度類似，各地約29度到32度，下周一環境轉乾，高溫將回升一些，大約在31到33度，雖局部地方高溫會比較高，但已經入秋，不會有大範圍高溫情況。

至於熱帶擾動發展，趙竑指出，台灣周圍有很多低壓帶，但最新觀察，發展成熱帶系統機率很低，其中廣東外海的低壓，因中心離地型太近不利發展，未來一周颱風生成機率低。

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