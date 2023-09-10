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快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

（圖／氣象局）

▲7縣市大雨特報。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

時序逐漸進入秋天，清晨低溫首跌破20度！中央氣象局觀測，今天（10日）清晨全台平地最低溫出現在新北市土城的19.1度。氣象局今晨另對7縣市發布「大雨特報」。

大雨特報：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣

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氣象局說，低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日雲林以南及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，今日仍受低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨，新竹以南整天不定時有局部陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，留意南部及午後中部、其他山區有局部大雨的機會；氣溫方面，清晨氣溫略降到22至24度，白天由於雲量偏多，各地高溫大多落在29到32度。

氣象局預報，周一至周六水氣減少，天氣趨於穩定，降雨範圍縮小且雨勢趨緩，東部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部及北部山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面也略微回升，各地普遍落在31到33度之間。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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