基泰9年前就惹禍　許淑華：68受災戶「地板龜裂、門框變形」投訴碰壁

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

基泰建設位於北市大直街94巷的住宅工地7日因施工疏漏，導致鄰近一棟公寓坍塌下陷。民進黨台北市議員許淑華指出，9年前她就曾針對基泰在吳興街造成鄰損，幫助68戶受災戶求償，此次又出包，奉勸現任台北市長蔣萬安一定要把市民的無助與眼淚放在心裡。

許淑華說，2014年事發後，當時吳興街284巷的叔叔伯伯阿姨們，到處求助到處碰壁，市府又放任基泰拖延不處理，68戶住戶投訴無門，找上她幫忙，她永遠記得第一次進到那些住戶的家，親眼看到地板龜裂、天花板鋼筋裸露、門框變形無法關門，難以想像受災戶們如何每日生活在擔驚受怕之中。

許淑華表示，她陪著受災戶，一起找建商抗議、找公部門協調、找媒體發聲，抗議再抗議，協調再協調，這期間，基泰毫無誠意，建管處更是無視鄰損未完成協調，逕發使照，所以她才會在質詢上要求時任台北市長郝龍斌承諾，妥善處理住戶們的困境。

許淑華指出，雖然目前基泰大直的鄰損仍在搶修及評估，但她建議蔣萬安，要求基泰對周邊房屋的安全與損害鑑定負全責，不能只做傾斜鑑定；第二，要求基泰全額負擔受災戶安置租金，及後續重建資金；第三，檢討市府對於鄰損認定的流程。

許淑華呼籲，蔣市府要硬起來，才要求說要求全面停工，結果基泰內湖建案還在施工，根本不把市長的話當一回事。

基泰建設建案「基泰大直」造成崩塌事件，截至9日傍晚已有464人預防性撤離無家可歸。蔣萬安5度來到事發現場視察。針對未來基泰應負責的賠償，台北市府9日晚間到法院遞狀，聲請第一波假扣押，總金額為6,195萬9,982元。而台北市法務局長連堂凱表示，第二波會就市民的財產損失聲請假扣押，10日一早就會開始動作。