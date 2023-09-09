毀民宅基泰發「合建意向書」　里長：受災戶覺得被半強迫

記者劉人豪／台北報導

建商「基泰建設」因施工出包，導致台北市中山區大直街周邊民宅7日晚間塌陷傾斜，導致上百住戶無家可歸，不料8日有市議員爆料，基泰建設事發後向住戶發放慰問金時，內容竟夾帶「合建意向書」。對此，大直里里長曹邦全轉達住戶意見表示，住戶擔心基泰逃避責任，覺得是被半強迫，認為建商「應該是先慰問補償，再來談合建的事情」。

▲大直里里長曹邦全說明，住戶覺得建商應該是先慰問補償，再來談合建的事情。（圖／記者呂佳賢攝）

曹邦全指出，北市府是說先把受災戶安置到11號，11號之後要住哪邊不知道，但是建商現在來談都更，心情上一定會受到影響。並說明基泰最早買這塊地的時候，就是要找前面這些民宅合建，但是有3戶不同意，造成最後沒有一起合建，最後基泰自己下去蓋基泰大直。

▲基泰大直建案工地9日一早，持續進行灌漿作業。（圖／記者李毓康攝）

曹邦全說，住戶有些不高興的地方，就是房屋已經造成損害，但是建商又來談合建「合作意向書」，那不就回到之前，會覺得建商逃避某些責任，回到一開始的狀態，那當然住戶就會覺得半強迫，房子都倒了，回到之前談合建的狀態，住戶會覺得建商應該是先慰問補償，再來談合建的事情。

曹邦全表示，慰問金的部分，住戶會先收下，因為事發當天強迫驅離，到現在沒辦法回家，很多人是錢包健保卡手機都沒有帶，所以需要一些金錢在身上，採買必需品，11號以後要怎麼辦，就要看台北市政府的決定，有一些住戶可能要往中長期部分安排。

至於外傳要花十年重建，曹邦全說沒有聽過這樣的說法，而且北市府也不會答應他們，應該是不會要十年，台北市長蔣萬安也說過，如果沒有解決好，基泰別想在台北蓋房子，所以猜基泰會用最快的速度跟住戶談，且會在北市府的監督下進行。

針對發放合建意向書的爭議，基泰建設8日晚間表示，「本公司承諾會負起相關責任，盡全力協助受災戶重建家園。故在慰問受災戶時，有居民主動提出合建之意願時，會先以意向書方式收集意願」、「若受災戶同意，協議內容絕對公開透明，可攤在陽光下，受政府和外界檢驗」。