網紅「睪丸之王」挑戰100天吃生牛排　自曝身體驚人變化

▲保利挑戰連續100天吃生牛肉，自曝身體驚人變化。（翻攝YT頻道「Pauly Long」）

圖文／鏡週刊

一位住在印尼峇里島的31歲美國男子，因為挑戰過生吞動物睪丸、舌頭等奇怪的食物，被網友戲稱為「睪丸之王」。最近他又開始了一項新的挑戰，就是要連續100天吃生牛排。還聲稱自己才吃30天就有驚人變化，認為自己情緒與消化都變得更好，讓許多網友驚訝不已。

根據紐約郵報報導，美國網紅保利（Pauly Long）在網上記錄自己的食物挑戰過程，這次他向網友公布自己將挑戰連吃生牛排100天，但他也說明自己並非每一餐都只吃生食，中間也會吃熟食交替，但是他覺得吃生食時感覺最棒。

他在自己的社群平台上傳生吃牛肉的影片，部分選擇用生雞蛋拌牛肉，有些則直接選擇用手將牛排撕成小片吃，保利描述自己體驗後身體的變化，聲稱當他吃到第30天左右時，他的身體有了明顯的改善，不僅讓他的消化系統更順暢，也讓他精神飽滿，情緒更加穩定，「我每天都精神飽滿，消化順暢，而且吃完生食後感到非常幸福」。

然而根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的資料顯示，民眾吃沒煮熟的肉類，可能有食物中毒的風險，另外台灣衛福部也曾經提醒民眾要把食物煮熟才吃，生魚片海鮮、生菜沙拉等生食具一定風險，因為這些食物在濕熱的環境下很容易產生腸炎弧菌、沙門氏桿菌等細菌，如果民眾吃了沒加熱的食物，可能會出現噁心、嘔吐和腹痛等食物中毒的症狀。

▲保利在鏡頭前示範吃生牛肉，但相關衛生單位都提醒生食有食物中毒的風險。（翻攝抖音@Paulylong）

但是，保利卻不聽專家和網友們的勸告，還在社群分享他連續100天吃生牛排的挑戰。他不在乎網友認為他瘋了等負面看法，強調自己並不會被網友想法左右，認為他從來沒有因為吃生肉而生病過，反而是吃了不適合他的熟食和辛辣食物才會有問題。





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