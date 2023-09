印度新德里G20峰會登場　非洲聯盟成為G20正式永久成員

▲莫迪擁抱非洲聯盟主席阿蘇馬尼。(圖/翻攝自社群平台X/G20 India)

記者詹雅婷/綜合外電報導

G20峰會9日在印度新德里登場,印度總理莫迪在峰會上表示,非洲聯盟(African Union)成為G20正式永久成員。非洲聯盟是由55個成員國組成的組織,如今已從「受邀國際組織」的身分提升至與歐洲聯盟(EU)同等的地位。

綜合BBC、路透報導,印度總理莫迪(Narendra Modi)9日在峰會開幕致詞期間,邀請非洲聯盟主席阿蘇馬尼(Azali Assoumani)為代表入座,並給阿蘇馬尼一個大大的擁抱。

