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日本無印良品「循環扇起火」電線斷裂　道歉召回4.3萬件商品

▲▼日本無印良品召回一款有起火風險的循環扇。圖左為問題型號循環扇，圖右為無印良品門市示意圖。（組圖／翻攝自良品計劃官網ryohin-keikaku.jp）

▲日本無印良品召回一款有起火風險的循環扇。圖左為問題型號循環扇，圖右為無印良品門市示意圖。（組圖／翻攝自良品計劃官網ryohin-keikaku.jp）

記者張寧倢／綜合外電報導

經營日本無印良品（MUJI）的公司「良品計劃」8日宣布召回4.3萬台空氣循環風扇，原因是發現這款5月上市的商品經消費者投訴，發現存在「使用時起火」的風險，呼籲消費者立即停止使用，並攜商品至門市退貨退款，「對於為廣大客戶帶來的極大憂心和困擾，我們深表歉意。」

根據讀賣新聞等日媒報導，日本「良品計劃」表示，今年5月上市的一款名叫「易清潔擺頭循環扇-6張榻榻米」（型號MJ - CIS06）、價格為4990日圓（約新台幣1080元）的風扇，在擺頭運轉時，內部電線有可能被扯斷而產生火花。據信，相關問題是由於購買者投訴一件起火事故才發現的，但並未造成人員傷亡。

公司官網發布聲明致歉，並將召回已售出的4萬3516件商品。公告也指出，另一款相同品名但適用於更大的18張榻榻米空間的循環扇，以及其他類似的低噪音風扇商品，由於內部結構不同，沒有起火危險。另外，實際查看台灣無印良品官網上的商品目錄，並未販售該問題產品。

日本雅虎新聞網站上一名日本網友的留言獲得最多的5000多人按讚，其留言寫道，「這個商品應該不到5000日圓，但也不用賣那麼便宜，家電希望是由國產廠商代工生產的。因為選擇無印是為了它的簡約設計而付錢，即使稍微貴了一點也希望換成安全的國產。」

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