提升國內旅遊住宿品質！　交部推星級旅館「摘星人計畫」活動　

▲交部推星級旅館「摘星人計畫」活動 。（圖／交通部光觀局提供）



記者崔至雲／台北報導

為迎接觀光客回流，並提升國內旅館產業的品質，交通部觀光局自98年起推動星級旅館評鑑制度，於111年7月改革新制後，包括建築設備及服務品質全程以消費者角度進行評鑑，不僅更能貼近旅客需求，也與國際評鑑潮流接軌。交通部觀光局8日推出全新製作的星級旅館形象宣傳影片，於9月8日在松山文創園區-創意空間舉辦影片發表記者會，會上同時宣布「摘星人計畫」主題宣傳活動起跑。

觀光局表示， 「摘星人計畫」結合線上抽獎活動及線下「星級旅館沉浸式體驗展」的方式進行，自9月8日至9月30日止，民眾只要到交通部觀光局臉書粉絲團留言分享星級旅館住宿體驗，就有機會抽到星級旅館萬元豪華住宿券等各項好禮，總價值超過10萬元。

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記者會上也邀請時常在網路上分享旅遊經驗的知名藝人李佳穎，和人氣網紅許悅、珊莎Sansa、米米恩等人前來分享星級旅館的相關體驗。

觀光局說，9月8日至9月9日於松山文創園區-創意空間舉辦的「星級旅館沉浸式體驗展」，除設置星級旅館情境互動打卡區、有趣的摘星闖關遊戲兌換好禮外，9日下午也請到熱門的旅遊播客節目「解鎖地球」於現場錄製節目，與來賓暢聊及分享親身經歷的星級旅館相關體驗。

觀光局強調，不同的旅客族群，有不同的住宿需求，星級旅館不論星等，皆可提供民眾依自身需求選擇合適的旅館入住。有星級評鑑認證的旅館，讓人住得更安心，也呼籲旅宿業者主動參加評鑑，加入星級旅館的行列。歡迎民眾可多利用臺灣旅宿網查詢官方認證的星級旅館。

