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外媒曝AirPods明年換USB-C接口　未來新增體溫測量、聽力測試功能

▲AirPods Pro電池續航主要依靠本體電池變大。（圖／取自MacRumors）

▲AirPods Pro。（圖／取自MacRumors）

記者蕭文康／綜合報導

《彭博》資深科技記者古爾曼（Mark Gurman）在社交平臺上透露，蘋果計劃最早在2024年為AirPods和AirPods Max帶來 USB-C接口；另從長遠來看，蘋果計劃為其AirPods新增體溫測量、聽力測試等健康功能。

根據《IT之家》報導，Mark Gurman指出，蘋果（Apple）在 iPhone15 手機之外，正推進配件和其它產品接口Lightning 到 USB-C 的轉變。

Mark Gurman此前已經表示，蘋果會在 下周iPhone15 發表會上會宣佈採用 USB-C 接口的 AirPods Pro 耳機，除此之外，其它規格不會變化。

Mark Gurman表示，蘋果會繼續推進 AirPods 系列產品成為USB-C接口，標準版 AirPods 和 AirPods Max 耳機最快明年也會跟進。

可惜的是，Mark Gurman指出，新款AirPods Pro將不會提供任何其他主要的新硬體更新。從長遠來看，蘋果計劃為其AirPods帶來健康功能，包括體溫測量、聽力測試等功能，這些升級未來可能會在整個產品線切換到USB-C後的某個時候實現。

《IT之家》之前報導，目前銷售的AirPods Pro於去年9月發表，支援動態頭部追踪的個性化空間音頻、主動降噪與自適應通透模式功能，支援6小時單次充電聆聽時間，配備自帶揚聲器和掛繩孔的MagSafe充電盒。

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