AirPods無法充電、故障怎麼辦？外媒曝三招解決問題

▲AirPods故障可嘗試三招排解問題。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

AirPods用久了可能會出現許多問題，例如連接、充電、聲音等等，不過外媒9to5mac也公布了幾項可能可以解決故障的方法，可以嘗試看看，再決定是否許要送修。

首先，如果耳機沒辦法使用，可以先仔細檢查AirPods 充電盒和 AirPods 的 電池，將兩隻 AirPods 放入充電盒中，然後打開 iPhone 附近的蓋子即可查看電池狀態，如果無法在充電盒中充電，請確保 AirPods 觸點接觸的充電盒底部沒有任何碎片或沾到髒東西。

第二可以仔細檢查iPhone 上的藍牙是否已關閉，iPhone 設定中找到藍牙選項，確保切換開關為綠色。此外也可以清潔喇叭和麥克風的區域再試試看。

第三，如果 AirPods 無法連接或仍然存在聲音問題，可以嘗試重置。將 AirPods 放進充電盒，闔上盒蓋，等候 30 秒，打開充電盒的盒蓋，戴上 AirPods。前往「設定」>「藍牙」，或前往「設定」> [你的 AirPods]。

如果 AirPods 顯示為已連接，請點一下 AirPods 旁邊的「更多資訊」按鈕 ，點一下「忘記此裝置設定」，然後再點一下來確認。如果你的 AirPods 沒有出現，請繼續執行下一個步驟。將 AirPods 放進充電盒，讓盒蓋保持開啟狀態。按住充電盒背面的設定按鈕約 15 秒，直到充電盒正面的狀態指示燈閃爍琥珀色，然後閃爍白光。

如果 AirPods 無法充電，可能是有碎屑堵塞了 AirPods 底部或充電盒底部的金屬充電觸點。如果嘗試清除任何堆積物或碎屑，請小心不要損壞充電盒底部的插針。此外也能嘗試使用其他 Lightning 數據線，或者如果有支援無線功能的充電盒，也可以嘗試無線充電。