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因應全球精準健康產業崛起　馬偕醫檢暨再生系明年招生

▲▼馬偕醫學院。（圖／馬偕醫學院提供）

▲馬偕醫學院「醫學檢驗暨再生醫學學系」獲准設立，明年招生。（圖／馬偕醫學院提供）

記者莊智勝／台北報導

精準健康產業被譽為未來最具潛力領域，有望成台灣下一座護國神山。全球精準健康市場包括精準醫療、再生醫學及免疫醫學等多領域正蓬勃發展。據工研院估算，到2025年全球精準健康產業價值將逾5847億美元。我們政府更積極扶持該產業，力求建立成兆元產值。馬偕醫學院自108年起連四年提出申請成立「醫學檢驗暨再生醫學學系」，不久前獲教育部核准，將自113學年度起招生。該系將分為精準檢驗醫學組和再生醫學組，計劃招收40名學生，培養具專業素養和技能的醫學檢驗師。

馬偕醫學院喜訊頻傳，甫設立「視光學系」並於今年招生名額滿額，又獲准成設立「醫學檢驗暨再生醫學學系」。對於連2年獲得教育部與衛福部肯定，馬偕醫學院校長李居仁表達深切感激之意。他表示，醫學檢驗暨再生醫學學系的設立是政府對學校辦學成果的肯定，對學校而言更是當仁不讓的責任，他有信心不負政府厚望，培育出兼具馬偕博士精神與專業知識的醫事人員，以回饋台灣社會的期待。

應對精準治療市場前景，政府投入大量資源，目標2025年生醫產業產值能破兆元。李居仁進一步說明，精準健康醫療產業在政府2016年「5+2產業創新計畫」和2020年「六大核心產業」政策支持下，持續保持重要地位。而具體顯現在制度面的變革，如修改《生技醫藥產業發展條例》、放寬募資投資條件，以及將次世代基因定序（NGS）納入健保，都在在加強精準健康醫療產業架構的完整性。該產業日漸成熟，使精準檢測就業市場人力需求大幅增長，將吸引更多學有專精的人才參與這個具有前景的領域。

李居仁同時分析，除精準醫療產業外，再生醫療產業鏈更森羅萬象，包含基礎研究到臨床試驗、製造、銷售等不同環節。上游做好細胞收集與保存，中游負責各種類細胞開發，下游參與臨床實驗、移植技術及疾病治療。在技術日新月異與再生醫療雙法催生的推波助瀾之，再生醫療產業百家齊鳴，進而蓬勃就業市場。

李居仁表示，無論精準檢測或再生醫療領域，皆呈現出多元化的嶄新面貌，可說是未來醫學職業領域的新藍海，在追求高等教育人才多元跨域的新時代，醫學檢驗暨再生醫學學系的學生畢業後職涯選擇廣博多元，是有志就讀醫學院學生的新選擇。

▼馬偕醫學院「視光學系」今年剛設立就招生滿額。（圖／馬偕醫學院提供）

▲▼馬偕醫學院。（圖／馬偕醫學院提供）

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