高通聯手華碩推「無線關愛」計畫　手機結合醫療設備強化照護鍊

▲ 高通與華碩聯手打造無線關愛公益計畫。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

高通（Qualcomm）與華碩（ASUS）聯手打造無線關愛公益計畫，進行遠距醫療技術的整合與推廣，此計畫將使用高通的 Snapdragon 行動平台，並連結華碩的高效能智慧手機及行動醫療設備，為偏遠地區的醫療服務帶來更加迅速、完善的遠距醫療照護。

參與此計畫的醫療院所包括嘉義基督教醫院、屏東基督教醫院、南門醫院，以及衛福部轄下的金門醫院、連江縣立醫院、澎湖醫院等。他們將利用此技術，如手持無線超音波和智慧型手錶等，提供患者更即時且完整的照護。

「我們希望科技能豐富更多人的生活，」高通商務長 Jim Cathey 表示，他強調 5G 和 AI 技術在遠距醫療的重要性，並讚揚華碩在這領域的創新。華碩電腦營運長謝明傑也表示，此次合作能將資通訊技術與醫療服務模式完美結合，提升偏遠地區醫療照護品質。

▲ 高通商務長 Jim Cathey。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ 華碩電腦營運長謝明傑。（圖／記者樓菀玲攝）



此外，「無線關愛」計畫也體現了高通致力於利用技術改善人們生活的目標，此計畫主要是將先進的無線技術帶給最需要的人群和社區，已有超過 2,500 萬人因此受惠。

▲ 高通與華碩共同伸對醫療領域展開合作。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ 記者會現場展示部分醫療領域相關應用。（圖／記者樓菀玲攝）