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九層塔味狂飄！竟是「絕命毒師」父子檔種大麻338株　市值1億5　

▲▼調查局台中市調處逮捕一家大麻工廠，逮捕經營的父子檔，大麻市值超過1億5千萬。（圖／台中市調處提供，下同）

▲▼調查局台中市調處逮捕一家大麻工廠，逮捕經營的父子檔，大麻市值超過1億5千萬。（圖／台中市調處提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

彰化縣和美鎮42歲楊姓男子原本是汽車業務員，績效不佳導致生計困難，只好鋌而走險拚一次，租屋經營大麻工廠企圖翻轉人生，還找來18歲的兒子和友人幫忙，就在種植3、4個月即將收成之際，被調查局破獲。檢調估算，2.7公斤的成品一旦提煉成大麻菸、大麻膏，市值超過1億5千萬元，楊男一手扛責，辯稱和兒子及友人無關，台中市調查處除依法送辦外，也呼籲民眾踴躍檢舉，獎金最高1千萬元。

▲▼調查局台中市調處逮捕一家大麻工廠，逮捕經營的父子檔，大麻市值超過1億5千萬。（圖／台中市調處提供，下同）

市調處獲報和美鎮一處民宅，最近都散發出濃厚類似九層塔或夜來香味道，經跟蒐埋伏多時，日前上門搜索逮人，驚見民宅內竟是大麻工廠，當場查獲植株338株、專用化學營養劑、大瓦數高亮度燈具等設備，以及2.7公斤成品，逮捕楊姓父子和楊的友人，初估市價逾1億5千萬元。

▲▼調查局台中市調處逮捕一家大麻工廠，逮捕經營的父子檔，大麻市值超過1億5千萬。（圖／台中市調處提供，下同）

市調處表示，楊男供稱透過網站學習大麻種植技術，從大陸知名購物網站取得大麻種子，再承租透天厝栽種，利用電子器材24小時進行溫濕度管控、照明，栽種品質及數量均屬國內罕見， 一旦提煉製成大麻菸、大麻膏等，估計可供50萬以上人次施用，楊說，如果讓他順利販售，他和兒子的下半生就不愁吃穿，不料，人算不如天算。

市調處補充，由於種植技術能輕易從網路學習並取得種子，加上暴利，更加速大麻氾濫程度，據教育部統計，學生施用大麻情形已躍升至第3名，嚴重危害社會，除將3人依違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署之外，呼籲民眾踴躍檢舉，獎金依數量多寡，從數萬元至1千萬元不等。

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