教部首度舉辦「人社永續創新競賽」　高中與大學師生可混合組隊

▲教育部首度舉辦「人文社會永續行動創新應用競賽」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為鼓勵大專校院人文社會領域師生結合新科技，並攜手高中師生一同激發創意，教育部今年首度舉辦「人文社會永續行動創新應用競賽」。教育部指出，競賽分為大專組及綜合組，綜合組必須是大專校院師生及高中師生混合組隊，總獎金超過50萬，將在下周五（15日）辦理線上說明會，10月15日起開放報名，有意參加者請注意相關資訊。

教育部表示，「人文社會永續行動創新應用競賽」，是為鼓勵高級中等學校與大專校院學生攜手探索在地的永續發展議題，以專題實作及跨領域協作方式，應用新興科技工具或數位軟體，提出解決問題方案，呈現學生學習成果，並產生永續行動的行為與效應。

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這次競賽從10月15日至10月31日開放報名，教育部指出，相關競賽辦法及參賽報名等詳細資訊請參考競賽網站。比賽分為大專組及綜合組，綜合組必須是大專校院師生及高中師生混合組隊。競賽總獎金超過50萬，各組優選3名，可獲得3萬元獎金；通過初賽的參賽團隊可獲得入圍證明書，表現優異的團隊將頒發教育部獎狀。

為協助各團隊完善提案，教育部表示，9月17日在國立台北科技大學、9月24日在成功大學，分別辦理兩場初賽培力工作坊，入圍決賽的參賽團隊需參加入圍培力工作坊，並於決賽交件後可獲得提案補助每組1萬元，及補助每位團隊老師指導費5千元，希望藉此增加大專校院與高級中等學校師生更多跨領域的合作。