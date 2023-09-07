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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「支持安樂死」政見今揭曉　傅達仁之子受邀對談

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨日（6日）召開首場政見說明記者會，今日（7日）將舉辦第2場政見說明記者會，據傳，主題將聚焦於「禁忌議題」安樂死，已故資深主播傅達仁的兒子傅俊豪、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿也有受邀。

▲▼柯文哲的醫療政策大綱記者會 「投資健康 有效醫療 永續健保」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲將「支持安樂死」納入政見，掀起各界熱議。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨總統參選人侯友宜近期拋出廢除巴氏量表、65歲以上長者健保全額補助等政見，民進黨總統參選人賴清德也提出癌症新藥基金等政見。民眾黨總統參選人柯文哲則在6日、7日連續舉辦2場政見說明記者會，6日的記者會主題為「投資健康，有效醫療，永續健保」，主打永續健保，並拋出調整健保制度，從論件計酬改成論人計酬，以及用力推廣癌症篩檢，從健保到保健，針對整體醫療制度進行改革，落實過去未落實項目，更加照顧台灣人健康。

《東森新媒體ETtoday》掌握，今日（7日）第2場政見說明記者會的主題將聚焦在「禁忌議題」，其中包括柯文哲8月在高雄補教協會演講喊出的「支持安樂死」。不過，實際求證柯陣營第2天是否確定討論「安樂死」等禁忌議題，柯陣營則語帶保留表示「待當天正式揭曉」。

此外，傳聞，根據柯文哲記者會的資訊，第2場政見說明記者會還邀請已故資深主播傅達仁的兒子傅俊豪、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿參與對談，部分新聞台甚至已經提前設置好直播頻道，並標註傅俊豪以及陳昭姿等人的名字。究竟2人是否會出席，一切也將在記者會上揭曉。

▲▼安樂善終立法促進會成立大會,傅俊豪。（圖／記者李毓康攝）

▲傅俊豪近年來致力於呼籲「尊嚴善終法」立法。（資料照／記者李毓康攝）

而關於安樂死議題，民眾黨8月16日曾公布一段柯文哲參加活動的影片，當被問到若當選總統是否支持安樂死，柯表示，自己個人是贊成，但要有很強的自律。由於安樂死是敏感的議題，柯文哲贊成安樂死，消息傳開後迅速引發各界熱議。

柯文哲8月17日再次對此發表意見，他強調，其實有分「主動安樂死」與「被動安樂死」，這是滿複雜的題目，自己過去擔任急重症外科醫生，看過很多人的生命末期，「其實不必要給他這麼多折磨」，有些人認為「生不如死」，如果那段生命都是植物人狀態，只維持心電圖，那他不贊成維持這樣的生命。

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