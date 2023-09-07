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威力彩衝4.7億！4星座、4生肖偏財旺　「這時段下注」中獎機會高

威力彩上看4.7億，命理師提醒4星座、4生肖偏財運佳可試試手氣。（示意圖／張文玠攝）

▲命理師提醒4星座、4生肖偏財運佳可試試手氣。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

威力彩連續21期摃龜，今（7）晚頭獎累積獎金上看4.7億元，不少民眾把握機會下注，希望藉此中頭獎，一秒退休。清水孟國際塔羅小孟老師就分析表示，有4星座、4生肖偏財運佳，若命中有福報，再搭配開運秘訣，就有機會受到財神眷顧。

偏財運旺4星座：

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Top1天秤座

由於火星滯留在天秤座，能帶給天秤旺盛財運，建議可以找人一起投資或包牌，能有強大財運。

Top2巨蟹座

巨蟹座週四運勢大旺，建議可以買麻薯到土地公廟拜拜，拜完後再吃，吃完後再去投注站購買，增添得大獎的機率。

Top3雙子座

雙子座，正偏財運勢旺盛，家中若有白水晶或有白石頭，可以攜帶前往投注站，藉此扭轉乾坤，手氣大旺。

Top4金牛座

金牛座外出運勢很旺，如果想要投資的人，今天可以外出購買彩劵，若穿著黑色衣服得獎率會很高。

另外，小孟老師也提到偏財運旺的4生肖：狗、龍、兔、馬，小孟老師建議，9月7日財位在正北方，上午9點至11點、下午3點至5點財運最旺，建議若要投注可在這2時段進行。

《CTWANT》提醒您：

未成年人不得購買或兌領彩券，購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

民俗說法不代表本新聞網立場，僅供參考。

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