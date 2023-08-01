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誆正妹「角色定位練習」拍大尺度照　色影師想硬來下場曝

▲▼性感女子。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲性侵慣犯冒充業餘攝影師騙正妹「角色定位練習」增加默契，藉此猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名複姓范姜的性侵慣犯，2021年化名在交友軟體認識1位想從事模特兒工作的正妹，范姜冒充業餘攝影師替正妹拍照宣稱可接洽廠商合作，再以廠商不滿意效果為由，要求正妹跟他扮演情侶進行「角色定位訓練」，涉藉此猥褻得逞，范姜一審被依強制猥褻等罪判刑1年9月，台北地院再判他須賠償正妹50萬餘元，可上訴。

判決指出，范姜於事發前與正妹認識4年多，自稱醫材師與業餘攝影師，2021年12月間，他裝模作樣為本案正妹拍攝一系列照片後，聲稱替正妹接洽的廠商不滿意照片效果，希望2人「加強契合度」，范姜勸說正妹跟他進行「角色定位練習」、以情侶模式互動增加默契，包括親嘴、摟抱與牽手等，並鼓吹正妹「突破道德感」，否則可能會被廠商拒絕合作。

范姜還冒用女性雜誌、婚紗公司等廠商名義，製作3份「角色定位練習」契約書，騙正妹以為這是模特兒界的慣例，范姜並在契約列出處罰違約條款，嚇唬正妹若不遵守廠商要求與契約規定，要賠償8萬元到60萬元的高額違約金，正妹信以為真，2022年3月23日下午跟范姜到北市1家飯店補拍「情趣模特影像」。

范姜煞有介事擺放攝影器材，要正妹換穿薄紗內衣讓他拍攝大尺度照片，接著要求正妹依照「角色定位練習」契約跟他親嘴，還誇正妹「胸部很可愛」，正妹抗拒覺得噁心，范姜現出原形，強拉正妹上床企圖非禮，正妹死命抵抗，但害怕剛剛拍的情趣照片被外流，最後替范姜手淫了事，脫困後報警求助，驚覺所謂「角色定位練習」全是騙局。

范姜到案狡辯正妹主動替他服務，他雖然製作不實契約，但沒造成正妹任何損失，反而是鼓勵正妹「在模特兒之路上較有自信」，范姜更拿2人合照宣稱彼此已是情侶關係，且每次拍照都付正妹幾千元酬勞。

正妹怒批范姜對她猥褻後，仍拿契約對她放話沒完成工作，須找人補模特兒的缺，違約金「有可能會更高」、對她很不利，更說她「可能遭廠商找黑道討債、透過法院強制帳戶扣款，一生再也無法使用信用卡及提款卡」等語。正妹強調，她已有男友，跟范姜從無曖昧情愫。

法官查明范姜高中畢業、從事物流倉管工作，正妹本案赴約拍照前，傳訊息問范姜「去旅館拍攝只是為了工作拍攝吧」、「你應該不會對我做什麼吧~~我有男友我不想對不起他」等語，可見正妹不願與范姜有工作以外的互動。

法官指范姜先前另犯性侵案仍在緩刑期間卻涉犯本案，還設局混淆偵辦，顯然早有預謀、惡性不輕，一審依強制猥褻罪判他1年徒刑，另依3個偽造文書罪合併判刑9月、得易科罰金27萬元，上訴二審審理中。正妹提告求償，北院判范姜須賠償50萬餘元，仍可上訴。

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