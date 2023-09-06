侯友宜端政見　郭正亮爆原有主張：智庫說不要

▲侯友宜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜陸續拋出政見，日前先是主張80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者，申請家庭看護移工取消巴氏量表，之後又提出65歲以上長者健保免費，引來討論。前立委郭正亮認為，侯友宜目前選戰還是打的比較保守，他本來還有些主張是要拉大幅度來提的，可是他的智庫就說不要。

郭正亮在《麥玉潔辣晚報》表示，侯友宜的政策因為提的保守點，大部分的人都沒感覺，很難被注意到，侯友宜自己也原本有一些主張是要拉大幅度，可是智庫攔下來，你以為你是執政黨嗎？如果你是一個在野黨，你就要先讓人民聽到，那你執政之後真的落實，比方說原本說1萬，變成8千，大家也可以體諒你，選舉就是如此。

郭正亮說，TVBS公布的民調中，侯友宜國民黨支持度只有64％，民進黨的賴清德則獲綠營支持78％，但賴清德是掉下來的，侯友宜為什麼只有64％？比如藍營的人傳統關心的議題有大力主張過嗎？比如國慶主視覺，為什麼不是你直接跳到第一線去打這個議題？直接問賴清德是不是遵守憲法，要不然為什麼沒有中華民國？他要去抓住藍營支持者有感的議題，非常用力打，不然以他目前打法泛藍不會歸隊。