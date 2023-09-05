賀眾企業老總出身貧寒續捐500萬　助北市弱勢生逆境求學

▲賀眾企業總經理王志耀(左)拜會北市教育局長湯志民(右)。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為幫助弱勢生逆境求學，賀眾企業總經理王志耀宣布，今年將續捐500萬元助學金，供財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，提供學生生活費、學費與急難救助使用。王志耀說，賀眾長年捐助偏鄉弱勢學生，後來發現北市也有許多清寒學生需要援助，決定今年延續補助。

王志耀今（5日）拜會基金會董事長、北市教育局長湯志民，宣布今年再捐出500萬元給基金會，提供弱勢學生相關補助之用。

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王志耀表示，父親是軍人，小時候家裡並不富裕，他認為幫助弱勢學生很重要，尤其年紀小的孩子，還沒有能力打工、沒辦法自己賺錢，可能連吃飽都有問題，因此特別重視這個區塊，絕對不能讓孩子淪為乞討者。他還說，賀眾長年捐助偏鄉弱勢生，其實北市也有很多需要伸出援手的個案。

湯志民表示，目前基金會每年認助學生約1.3萬人次，每年認助金額逾4000萬元，平均每月撥付超過300萬元，基金會對於弱勢族群協助的內容包括生活費、學費與急難救助等三大區塊。

湯志民說，北台 8 縣市合作「幸福保衛站」，與四大超商合作，免費提供有需要的學生餐食，再由教育局提供追蹤關懷及必要協助，目前正在籌備募款，期望賀眾捐贈的500 萬元，部分挹注在幸福保衛站的工作上，幫助清寒學生溫飽。