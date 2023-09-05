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快訊／國家警報響了！劇烈降雨強襲4地　最新警戒區出爐

▲▼天氣 大雷雨 台北市 路旁積水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲午後對流旺盛，部分縣市出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

外圍環流及午後對流旺盛，氣象局今(5日)下午16時05分再針對台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣等4縣市發布大雷雨訊息，雨勢將持續1.5小時。氣象局也對台中市發出災防告警，示警嚴防暴雨。

氣象局今(5日)下午16時05分對台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣等4縣市發布大雷雨訊息，持續時間至17時30分；氣象局提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

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氣象局也針對台中市發布災防告警，示警所在區域附近有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全，持續至晚間18時05分。

▲▼氣象局針對「台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲氣象局針對「台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域
台中市： 中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區
彰化縣： 彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、竹塘鄉、溪州鄉
南投縣： 南投市、草屯鎮、名間鄉
雲林縣： 斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉

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