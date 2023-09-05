侯友宜拋巴氏量表政見　郭台銘給肯定：我支持重新研議門檻

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者，申請家庭看護移工取消巴氏量表，引來各界關注，而以獨立參選身分投入總統大選的鴻海創辦人郭台銘說，對此他給予肯定，而為了解決台灣長照問題，他也支持重新研議巴氏量表門檻。

侯友宜近日接連提出「成立癌症基金」、「80歲以上廢除巴氏量表」等政見後，行政院馬上跟進，院長陳建仁31日指示，將放寬家庭看護移工的申請門檻、擴大照顧。民進黨總統參選人賴清德接受專訪時也提到，巴氏量表已經產生問題，到了不得不改的情況，還包括家庭外籍看護的申請條件也都必須調整。郭台銘如今也表達支持。

郭台銘說，他肯定侯友宜提出80歲以上長者免巴氏量表，可以直接申請看護移工，但也特別提到侯友宜過去支持他所拋出的「0-6歲國家養」，強調有利於民的政策就該相互採納，共同琢磨出更好的治國方針。

郭台銘表示，巴氏量表議題對全台影響重大，因為國人平均餘命79.84歲，門檻訂在80歲，的確與人民需求出現落差，但因量表評估涉及長照補助，即便政策立意良善，但也等同全民分擔了國家的長照職責，政府現行措施必須重新檢視。

郭台銘說，他個人傾向放寬，但後續政府的角色定位、補助該如何調整、人力品質如何把關，以及受僱者勞動權益的提升，皆需從長計議、凝聚社會共識，呼籲衛福部，在認定方式調整有初步方案後，應向全民慎重報告，以利政院其他部會研議相關配套措施。

郭台銘說，長照產業工作時長極長，且需要高度專業，必須提供相應報酬，絕不能讓他們只是「功德台灣」，給予相應保障，國家才對得起這份這份神聖的職業。