「9／13鬼門關夜市」逆轉大復活　有3點注意！網嗨喊吃爆

▲「鬼門關大夜市」原本今年停辦，如今復活續辦。圖為去年活動畫面。（圖／張麥斯提供）



網搜小組／劉維榛報導

一年僅有一次的苑裡「鬼門關夜市」原本宣布停辦，如今短短1天大逆轉，由民間團體「苑裡百年老市場災後重建自救會」熱心接手承辦，夜市維持9月13日傍晚開吃，引來網友大讚「非常認同！由在地青年接手把苑裡的在地文化發揚光大，太好了加油」、「危機處理能力太棒了，路不轉人轉！」

事實上，苑裡市場委員會在昨（4）日震撼公告，112年苑裡鬼門關夜市今年暫停舉辦，原因是「為顧及到夜市人潮眾多推擠問題」，考量民眾安全而暫停舉辦，「苑裡一年一度農曆7月29日夜市，於中華民國國曆112年09月13日，禁止擺攤」。

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所幸短短1天大逆轉，臉書粉專《苑裡掀海風》於今日稍早宣布「大夜市沒有停辦，苑裡人一起來響應！」背後要感謝「苑裡百年老市場災後重建自救會」會長鄭先生發起，並已經向苑裡鎮公所依法申請市場周邊道路路權，讓苑裡熱鬧也安全。

粉專也呼籲，屆時大家逛夜市，能一起遵守「#垃圾不落地、#安全有保障、#交通動線更順暢」的觀光活動。

「9/13 市場普大夜市－環保永續場」，邀請大家一起參與

活動時間：傍晚開始至晚上21:00

活動地點：苑裡鎮天下路

根據「中時新聞網」報導，苑裡百年老市場災後重建自救會會長鄭暉煌表示，身為在地攤商，得知鬼門關夜市突然停辦，讓各界感到惋惜，於是靈機一動，以苑裡百年老市場災後重建自救會名義，並結合青年團體「苑裡掀海風」，共同來接手辦理這個夜市，而名稱就叫做「市場普大夜市－環保永續場」。

消息曝光後，網友們也興奮提醒，「要看清楚地點是天下路，不是為公路喔」、「危機處理能力太棒了，路不轉人轉，為公路不辦，天下路辦」、「希望遇到的難題能迎刃而解，而不是停辦，讓苑裡更進步」、「非常認同！由在地青年接手把苑裡的在地文化發揚光大，太好了加油」。