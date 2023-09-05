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山西省委副書記涉嚴重違紀違法落馬　被查前3天還出席公開活動

▲山西省委副書記商離光涉嚴重違紀違法落馬。（圖／翻攝北青網）

▲山西省委副書記商黎光涉嚴重違紀違法落馬。（圖／翻攝北青網，下同）

記者魏有德／綜合報導

山西省委副書記商黎光今（5）日傳出涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據了解，商黎光2017年才從河北調至山西，一路升至省委副書記。就在被查前，商黎光在8月29日曾參加「台商台青走晉來」開幕大會，9月2日在太原出席第6期「三晉大講堂」，這也是他在公開場合的最後一次露面。

▲山西省委副書記商離光涉嚴重違紀違法落馬。（圖／翻攝北青網）

《北京青年報》報導，在河北省紀委工作期間，商黎光曾和王雪峰共事，二人先後擔任過河北省紀委常委、秘書長，省紀委常務副書記。今（2023）年1月6日，王雪峰被查。王雪峰被指搞拉票賄選，大肆買官賣官，嚴重破壞當地政治生態，在幹部錄用中弄虛作假為親屬謀取利益，利用職務便利為他人在職務晉升、崗位調整、企業經營等方面謀利等。

公開資訊顯示，商黎光於1963年11月出生，現年60歲，巨鹿人，1984年6月入黨，1981年9月參加工作，中央黨校研究生院在職研究生班法學專業畢業，中央黨校在職研究生學歷，新加坡南洋理工大學高級管理人員工商管理碩士學位。

商黎光仕途早年都在河北省，曾任河北邢台地區紀委研究室副主任（正科級）、河北省紀委辦公廳秘書處副處長、正處級紀檢監察員、宣傳教育室副主任、主任、河北省紀委常委、河北省紀委秘書長、河北省紀委副書記、河北省紀委常務副書記。

直至2013年，商黎光任秦皇島市市長，2014年調任滄州市委書記，2016年11月任河北省委常委、秘書長。2017年，商黎光離開河北前往山西任職，先後擔任山西省委常委、政法委書記及山西省委副書記。

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