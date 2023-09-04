山西明長城遭「攔腰斬斷」　兩人被捕稱「節省路程」遂挖出缺口

▲三十二長城遺址一段被「攔腰切斷」。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

山西朔州右玉縣境內是是明長城知名的三十二長城一段，得名於明長城進入右玉境內的第三十二個烽火台，現存較完整的邊牆和烽火台，為該省省級文物保護單位。不過，這段極具歷史和研究價值的長城段卻被發現遭到嚴重破壞，被人挖開一個大缺口，供交通機具行駛，引起各方注意。

▲山西境內的明長城遺址「三十二長城」。（圖／CFP）

《北京日報》報導，經現場痕跡勘驗，民警初步判定古長城系被大型機械開挖而損毀。隨後，民警巡線追蹤，在鄰縣和林格爾縣境內發現一台挖掘機（怪手）和一男一女，經現場詢問，古長城正是被二人破壞，民警將二人傳喚回縣公安局作進一步調查。

經訊問，兩人坦言，在三十二長城附近施工時，為了節省路程，用怪手將古長城原有豁口開挖成一個大缺口，以便於機具從該缺口處通行，對明長城遺跡的完整性和文物保護造成不可逆的破壞。

公開資訊顯示，三十二長城位於山西省右玉縣右衛鎮西南約10公里的樺林山上，因明長城進入右玉境內的第三十二個敵樓而得名，現存較完整的邊牆和烽火台。三十二長城縱貫樺林山，依山勢而築，有九拐十八彎之外貿，是山西明長城遺址中重要組成部分。