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東港警分局東濱所專屬Logo　超酷「墨鏡鴿」亮相

▲東港警分局東濱所專屬Logo，別具創意　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東濱派出所專屬Logo，別具創意。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

為強化警察與社區的連結，促進警民合作，推動社區警政，東港警分局東濱所所長吳東儒攜手東濱民防分隊長王俊文，借重他從事設計行業專長，由公司「潮州企業社」製作客製化名片，亦設計了專屬於東濱派出所的Logo，提供員警訪查勤區時發放予民眾，作為東濱派出所獨一無二的特色。

▲東港警分局東濱所專屬Logo，別具創意　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東濱所專屬Logo，別具創意　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

Logo的設計別具意義，背景是以巴洛克式建築的東濱派出所牌樓為主軸，此建築便是昔日鼎鼎大名的「東港郡役所」，是日治時期屏東西南沿海最高行政機關，亦是東港地區最豪華的官方建築。

圖中主角是一隻帶墨鏡的鴿子，墨鏡象徵冷靜沉著，代表東濱所為民服務會慎重地審視民眾所遭遇到的問題，鴿子在西方文化代表平等、愛與和平，在中國文化中鴿子是家庭和睦的標誌，希望藉由鴿子將和平與愛散播到每個家庭，一同解決紛爭遏阻犯罪，營造安全、和平的社區環境。

東港警分局長張世儒強調落實社區警政的實踐，推動社區警政再出發，警方與民眾的連結至關重要，經由民眾成為警察的好夥伴，參與治安工作喚起社區意識，強化民眾婦幼安全及犯罪預防等觀念，一同築起社會安全網阻絕犯罪。若需警方協助，可立即撥打110報案專，如有關婦幼安全保護需求，可撥打113婦幼保護專線，如遭遇疑似詐騙問題，可撥打165反詐騙專線。

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