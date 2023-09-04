更生事業群簽約助更生人復歸社會　東森集團再獲頒獎

▲更生事業群簽約，幫助更多更生人。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

由法務部長蔡清祥提出的「更生事業群」啟動後，4日擴大簽約廠商，並舉行簽約儀式，協助更生人更快復歸社會。其中「東森集團」因積極投入更生保護事業，協助更生人產品更多曝光，增加銷量，再度獲得更生保護會頒贈獎狀。

「更生事業群」的理念是由蔡清祥所提出，在過渡期間先擇定優質成功企業，並與之簽定合作契約，成為「友善廠商更生事業體」，藉此熟悉企業相關運作模式，同時成立多點「自營更生事業體」由更生保護會出資土地、人力或物力等一定資金，並請有經驗的人共同經營，由各事業體組成「更生事業群」，成為更生人的保護傘。

在更生保護會的奔走下，今年2月間更保已經與邀請宜聯鋼鐵股份有限公司、新寶元鋼鐵股份有限公司、興中紙業股份有限公司及興中環保科技股份有限公司簽約，成為「友善廠商更生事業體」，提供40位更生人工作機會。如今更保再擴大合作廠商，包含世紀鋼鐵結構股份有限公司、興民休閒農場、高珍企業股份有限公司、曾記麻糬股份有限公司、鳳梨屋休閒農場、寶勝富食品有限公司等單位，在4日的簽約儀式中，公司均有專人親自到場簽約。

▲東森集團再獲獎，由東森得意購總經理彭鴻珷（右），自行政院政務委員林萬億手中接下獎狀。（圖／記者吳銘峯攝）



其中東森集團因積極投入「更生事業群」方案，行善不落人後，協助行銷自營更生事業體的產品，增加更生商品的能見度。在4日的儀式中，由東森得意購總經理彭鴻珷代表集團出席，自行政院政務委員林萬億手中接下獎狀。這代表東森集團致力更生事業，獲得肯定。

本次簽約儀式中，由更生保護會董事長兼台灣高等檢察署檢察長張斗輝首先致詞開場，他感謝各界對更生人的協助，讓更保去年累計服務達1萬4203人次，為歷年新高；但今年預計還會更多。另外蔡清祥致詞時，也肯認更生保護會近年來活化資產，一方面增加收入，一方面也讓資產變為有形，幫助更多更生人。

▼法務部長蔡清祥感謝各單位支持更生人。（圖／記者吳銘峯攝）

▼更保董事長兼台灣高等檢察署檢察長張斗輝。（圖／記者吳銘峯攝）