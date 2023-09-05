高齡化失智症人口增長　桃園推估約1萬4358人失智

▲預防失智長輩體能運動。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

九月是國際失智症月，桃園市政府攜手桃園市失智共同照護中心、失智社區關懷據點，並連結民間單位，推出失智者及照顧者關懷列車，以一系列生動的方式，從靜態到動態，邀請大家共乘失智月列車，同時辦理友善失智臉書抽獎活動，歡迎市民朋友參與。

衛生局4日表示，隨著高齡人口逐年增加，失智症人口亦隨之成長，依據台灣失智症協會統計，至2022年底推估臺灣共31萬9,284位失智症個案，佔全國總人口1.37%；而桃園市推估則有約1萬4,358人，失智友善關懷更顯重要。

▲智能活動。（圖／衛生局提供）

市府持續連結各局處，將失智友善措施融入政策中，從硬體的環境友善設施，到軟體營造失智友善居民及社區等，112年共建置7家失智共同照護中心、28家失智照護服務據點及4處失智友善社區，全力建構桃園失智照護網。

▲音樂活動。

今年失智月列車開跑，包括以影片講解讓大家認識失智症，照顧者如何照顧的錦囊妙計，此外，更推出令人讚嘆的失智者美術創作展覽；同時加碼與桃園市青創團隊合作，將紀錄片「邀阿公阿嬤拍B級僵屍片」以喜劇的方式串聯失智症之症狀及家人的陪伴與照護經驗分享，將於大江購物中心星橋國際影城播放，希望大家共同參與，提升對失智症照顧重視與關心。

▲認知活動。

衛生局指出，失智症初期症狀是記憶減退、智力喪失、思考障礙、社交及情緒功能障礙以及出現異常的行為等症狀，通常先出現的症狀是經常遺忘最近發生的事情，以及有困難去處理日常生活作息及過去熟悉的工作，所以必須透過積極的行動來延緩失智並預防其發生。

為讓失智症家庭有更好的生活機能與照護品質，衛生局持續布建照顧資源，開辦失智症者延緩失能及家屬照護技巧與支持團體，減輕家屬的照護壓力。民眾如有失智症照護資源需求，可撥打1966長照專線，將有專人為您服務，或可至衛生局網站失智症服務查詢。