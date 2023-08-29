新人辦婚禮1做法！她到現場才知「沒喜餅」　怒了：超不會做人

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

辦婚禮是一筆不小的費用，不少新人會精打細算，但可別因此傷了和氣。一名網友抱怨，日前去參加好友婚禮，可是因為新人想要省喜餅錢，把共同好友都算到男方那邊，他們到了現場才知道沒有喜餅，為此感到很無言，直呼「太不會做人！」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，和該對新人算是共同好友，但對方為了省喜餅錢，卻不分情誼，把所有共同好友都歸到男方友人。因為訂婚和結婚一起辦，他們到場才發現，女方簽到的朋友在現場能拿到喜餅，「我們遠道而來的共同朋友只感受到滿滿的無言」。他們之中也有和女方要好，和新郎只是普通同學的人，結果也同樣被分為男方好友，「完全是一種感受問題」。

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原PO也透露，事後新娘還炫富說，自己選的是昂貴的手工喜餅，且砸了很多錢請婚禮歌手等，但在她眼裡，無論砸了多少錢在婚禮排場，都只是要滿足個人的虛榮心，「不會做人才是事實」，如果再給她一次機會，不會再去參加那場婚禮。

文章曝光後，網友紛紛表示「這已經不是做人問題了，是根本沒把你們當朋友看待，一盒喜餅一千塊左右而已還故意不給，沒有人會對真正的朋友省這點喜餅錢吧」、「就是為了省錢沒錯，笑死，我們男女親友全送，餅錢桌錢都是自己出，省這種錢讓親友不舒服，真的不好看」、「聽起來有夠機車，想省錢又想炫耀」、「超扯的，這種新娘朋友可以不要，而且如果提前知道，就會包少一點，或乾脆包600不去」。

也有人分享自己的經驗，「我把共同朋友全部算在女方，除非我真的不太熟，或是完全因為男方才認識的，不然能歸女方的全歸女方，讓大多數人都能拿喜餅」、「我們朋友這點就蠻好的，共同朋友全部算到女方，即使我應該是男方的大學朋友，可是出社會後認識他老婆，他們結婚時也都算我是女方，也給我餅」、「我們是男女方都有餅，女方送大盒的、男方小盒的，只要共同好友都算女方」。