彰化火車站前兩武術社團大亂鬥　1死1重傷15人送辦

記者唐詠絮／彰化報導

海葵颱風來襲前，2日深夜11點多，彰化火車站前廣場發生兩個印尼武術社團移工談判打群架，雙方一言不合大打出手，現場刀光棍影，造成多人輕重傷，其中2名男移工1死1重傷，警方快打部隊到場壓制，逮捕29名男子到案，經比對其中15人涉嫌重大，全部依殺人、傷害、聚眾鬥毆致死罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

▲彰化移工打群架釀1死1傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警察分局2日晚間23時許接獲報案，有多名外籍移工在火車站前廣場打架，彰化警方立即啟動快打警力迅速到達現場壓制，發現2名印尼籍移工遭毆打，身上有多處受傷，其中1人後背遭刺傷傷勢嚴重，員警通報救護人員到場協助送醫，但仍因傷重死亡。

員警現場帶回29名印尼籍移工釐清案情，擴大調閱監視器後判斷比對其中15名涉案，彰化警方在釐清證據及詢問筆錄後，將全部涉案人依照違反殺人、傷害、聚眾鬥毆致死罪移送彰化地檢署偵辦。

警方初步了解，本案疑似兩個武術社團因為練習武術產生口角，相約談判引起糾紛，造成1死1傷（印尼籍，死者32歲。傷者21歲）。警方漏夜動員擴大追查，不到16小時內在台中市就將24歲主嫌（印尼籍）查獲，並帶同至彰化市吉祥街起獲作案刀械宣告偵破。

警方訊後，除依法移送偵辦外，將通知涉案移工所屬仲介及公司加強管理及以第三方警政函請權責機關裁處。通報印尼在台辦事處協助被害人家屬辦理喪葬事宜。