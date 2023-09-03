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海葵登陸倒數！台電高雄區動員198人戒備　防旗津大停電已派員進駐

▲▼海葵登陸倒數！台電高雄區動員198人戒備，防旗津大停電已派員進駐。（圖／台電提供）

▲為避免旗津區受颱風災害影響，台電人員已安排人員進駐旗津區公所，並調派相關設備。（圖／台電提供）

記者賴文萱／高雄報導

中颱海葵來勢洶洶，颱風中心今（3）日即將登陸台灣，台電高雄區處日前已先召開海葵颱風前整備會議，上午也召開搶修應變會議，動員198人戒備因應可能帶來的影響和災害。另外，為避免旗津受颱風災害影響，昨已安排人員進駐待命。

▲▼海葵登陸倒數！台電高雄區動員198人戒備，防旗津大停電已派員進駐。（圖／台電提供）

▲台電高雄區處處長張以諾於上午7時召開搶修應變會議。（圖／台電提供）

台電高雄區處處長張以諾於上午7時召開搶修應變會議，邀集各部門主管，包括調度經理、設計經理、維護經理、業務經理等主管與會。針對海葵颱風可能帶來的災情，已整備146位工程人員、52位包商人員、47輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機，並針對包括田寮區、燕巢區等地區加強樹修。

▲▼海葵登陸倒數！台電高雄區動員198人戒備，防旗津大停電已派員進駐。（圖／台電提供）

▲台電人員近日已針對田寮地區進行樹修。（圖／台電提供）

另為避免旗津區受颱風災害影響，台電人員除了已於昨日安排人員進駐旗津區公所，同時也安排包括1台升空車、1台吊臂車、2台工程車及變壓器等相關設備一同進駐，確保一旦停電事故發生，能以最快速度完成搶修並復電。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。

不過，搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。另外，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。

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