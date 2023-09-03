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社會 社會焦點 保障人權

三寶狹路相逢！她切車道煞停紅燈　大車司機回神「啊X！」撞上

記者張靖榕／綜合報導

高雄市一名女駕駛1日開車行經中鋼路、店北路交叉路口附近，在路口處迅速變換車道後煞停等紅燈，後方大車見紅燈仍未減速，反應不及在路口以超過40公里的速度衝上前，「啊！X！」司機下秒追撞白車。影片引起網友熱議。

影片畫面為大貨車司機視角，事故發生於1日上午7時56分，當時大車在內側車道前進，突然右側一輛白色自小客車未亮方向燈即迅速超車到大貨車前。白色自小客車眼見路口號誌切換，於是急煞停等紅燈。

後方大貨車司機疑似未注意車前狀況，仍以超過40公里的速度向前，接近路口時突然急促發出「啊！X！」下秒直接將白車撞出停等線。

▼大車司機「啊X」一聲撞上白車，網友紛紛表示白車救了其他用路人。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▼大車司機「啊幹」一聲撞上白車，網友紛紛表示白車救了其他用路人。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

貨車司機隨即下車，女駕駛下車時也面露無奈。影片上傳到臉書社團「爆料公社」後引起網友熱議。 一派網友認為，白色自小客車駕駛是三寶，插入車道才害大車撞上，「挑戰大車」、「還能下車查看，小姐姐妳好幸運」、「超級雖小，遇到三寶」、「下次就直接升天吧」。

不過有更多網友認為白車駕駛雖然白目而且三寶無誤，但看大車絲毫沒有減速的情況，白車其實充滿了「捨己救人」的精神，「看大哥連稍微煞車都沒有，換個方式想那台白車拯救了不少綠燈起步的騎士」、「砂石車想闖紅燈」、「已經紅燈還不減速，想撞死人喔」、「兩個都有問題」、「想跟著白車衝結果白車停下來XD」、「白車駕駛保護了綠燈直行的機車，可喜可賀。」

▲白車驟然變換車道而且未閃方向燈，大車疑似要闖紅燈，在路口以超過40公里的速度追撞前車。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲白車驟然變換車道且未閃方向燈，大車疑似想闖紅燈，在路口以超過40公里的速度追撞前車。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

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