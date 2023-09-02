勞動部：居住、工作地或上班途中任一區停班　可休颱風假

▲颱風來襲時，雇主如沒有依規定辦理，可處2萬至100萬罰鍰。（圖／記者許靖騏攝）



中央社

颱風天部分縣市停班，勞動部今天說，上班族只要居住地、工作地或上班路途任一地點停班，就可以不出勤，雇主得不給薪，但不得採取扣發全勤獎金或強迫員工補班等處分。

勞動部今天表示，颱風來襲時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報停止上班，勞工可基於安全考量可選擇不出勤，針對未出勤者，雇主宜不扣發工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補工作、扣發全勤獎金、解僱或其他不利處分。

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勞動部表示，已訂有「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，對勞工出勤管理及工資給付等事項有明確規範，可供各界依循。

勞動部也表示，事業單位如果因營運性質仍需要勞工從事工作，除了應照給當日工資外，也宜再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要的協助。

勞動部進一步指出，颱風來臨時，對於工作性質有居家工作可能者，是否調整為居家工作，應由勞雇雙方事前約定，而原就約定居家工作的勞工，其工作如果不因颱風來襲而有影響，可以依原約定繼續工作，雇主也應照給工資。

勞動部強調，雇主如果沒有參照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理而違反「勞動基準法」工資、工時相關規定，都可處新台幣2萬元至100萬元罰鍰。