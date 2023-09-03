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明天還有颱風假機會！機率高縣市出爐　海葵最強對流下午撞進陸地

▲▼中央氣象局預報員劉宇其。（圖／記者李姿慧攝）

▲中央氣象局預報員劉宇其。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風中心離台僅剩160公里，暴風圈已籠罩台灣東部和東南部陸地，16縣市列陸警範圍，預估今(3日)下午到傍晚登陸台東，越晚風雨越猛烈，預估暴風圈要明天(4日)傍晚才能脫離台灣本島，周二(5日)清晨解除陸警，明天南部、澎湖仍可能出現10級陣風，有放颱風假機率，但仍要由地方政府依最新風雨預測決定。

海葵颱風今(3日)上午8時中心位置在北緯22.6度，東經122.7度，即在台東的東方約160公里之處，以每小時20轉9公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑180公里。

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最新氣象資料顯示，海葵颱風暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。陸上警戒縣市包括宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖等16縣市，須嚴防強風豪雨。

海上警戒範圍為台灣東北部海面、台灣東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲▼海葵颱風今上午8時最新路徑。（圖／氣象局）

▲海葵颱風今上午8時最新路徑。（圖／氣象局）

劉宇其表示，東部恆春半島風雨增強，颱風已到東方160公里海面上，暴風半徑180公里，花東部分地區已籠罩在暴風圈，海葵颱風結構扎實，中心結構清楚，持續朝西北西移動，路徑若無太大變化，最強對流下午接觸台東、花蓮陸地，不排除下午到傍晚颱風中心在台東登陸，屆時將是風雨最大時刻。

受外圍環流和東北風影響，今天台東、宜蘭、花蓮、北海岸出現時雨量20到30毫米；隨颱風接近東部，降雨將更明顯，隨颱風持續靠近，下午雨勢會更劇，今天花蓮、台東、宜蘭山區、屏東山區會有豪雨等級以上降雨，花蓮山區會有超大豪雨，鄰近山區也會有豪雨或大雨。

劉宇其表示，今天海葵颱風登陸之後，晚上將進入西南部，南部降雨今晚開始增強，高雄、屏東晚上也會有豪雨。

風力部分，劉宇其表示，上午吹東北風，強風上午集中東半部、恆春半島和北部沿海，蘭嶼偵測到11級陣風，上午風力會持續增強，下午各地風雨會更強，花蓮、台東、綠島、蘭嶼風力可能更強，登陸點將出現13到14級陣風，蘭嶼則會有15到16級陣風；西部沿海、澎湖、馬祖、金門也陸續會有強陣風，沿海空曠地區將有10到11級陣風；今入夜後南部、中部風雨也會增強，南部入夜後有10到11級陣風。

▲▼海葵颱風風雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼海葵颱風降雨和風力趨勢。（圖／氣象局）

▲▼海葵颱風風雨趨勢。（圖／氣象局）

劉宇其指出，目前為中度颱風，近中心最大風速每秒40公尺，颱風會以這樣強度接近台灣，之後路徑穩定朝西北西前進，暴風圈明天傍晚脫離本島，預計明天通過台灣進入海峽，周二(5日)清晨解除陸警，海葵將進入導引氣流微弱位置，進入海峽後速度放慢，周三(6日)前仍會在台灣海峽附近，將帶來陣風和降雨影響，南部和東半部都有會大雨，中部山區雨勢會比較大，澎湖金門風雨也會明顯，預估可能周三才能解除海警。

至於周一(4日)是否還有颱風假機會，劉宇其表示，明天南部、澎湖仍可能出現10級陣風，氣象局將會發布最新風雨預測，要由地方政府依最新風雨預測決定。

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