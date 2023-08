印度探測器「月船3號」出動　證實月球南極有硫磺

▲印度月船3號在月球南極表面檢測到硫磺。(圖/路透)

實習記者任庭儀/編譯

印度探測器「月船3號」(Chandrayaan-3)日前成功登月,成為全球第一個讓探測器登陸月球南極的國家。印度太空研究組織(ISRO)首次對月球南極附近的表面元素進行分析,發現存在許多化學物質,其中包含硫磺。

根據BBC與space.com報導,月船3號機身搭載一個六輪移動探測車「普拉岡」(Pragyan),梵文意思為「智慧」。普拉岡作為首個訪問月球南極的探測器,一刻不停的在外界不熟悉的領域探索,將在2周內持續回傳照片和科學數據。

普拉岡配有雷射誘導擊穿光譜儀(Laser Induced Breakdown Spectroscopy,LIBS),這個儀器會先向觀察物發射脈衝光雷射,將物質蒸發為等離子體(plasma)狀態,再分析等離子體發散的光波長,辨別其中包含哪些元素。

Chandrayaan-3 Mission:



In-situ scientific experiments continue .....



Laser-Induced Breakdown Spectroscope (LIBS) instrument onboard the Rover unambiguously confirms the presence of Sulphur (S) in the lunar surface near the south pole, through first-ever in-situ measurements.… pic.twitter.com/vDQmByWcSL