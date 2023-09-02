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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

生孩子就給養寵物？　4寶媽王婉諭自爆有障礙：想法實在太新奇

▲時代力量立委王婉諭（中間）。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在宣布投入2024選戰之後，除了對在野陣營的整合，投入更多未知數，日昨郭台銘陣營推出的解決少子化政策，提到「若生一個孩子，就讓你養一隻寵物，生兩個可以養一對寵物」的說法，時代力量立委王婉諭2日嘲諷，「想法實在太新奇」。

王婉諭語帶嘲諷地說，郭台銘的想法實在太新奇，讓她一時不知道從何吐槽起，王婉諭也自述，以郭台銘的政策和邏輯來說，她或許算是優等生？

王婉諭揭露，之前時代力量曾有熱情的黨員，針對黨公職的寵物做過統計，想要知道黨內到底是貓派多，還是狗派多。結果，調查結果出爐之後，大家最驚訝的是，她雖然有4個孩子，卻只養了2隻烏龜。

王婉諭說，其實，她是真的對與非人類的動物相處有點障礙，移動緩慢的烏龜，對她來說是相對友善的選擇了！對於熱愛小孩，從小就想要當媽媽的她來說，小孩真的比貓、狗更可愛。

王婉諭提到，從現實來看，生養小孩對於現代家庭，尤其是年輕人來說，真的是非常大的負擔與壓力，新竹縣前陣子才公告，去年全縣寵物登記數為5129隻，超過當年新生兒出生數4033人。

王婉諭點出，新竹已經是台灣生育率相對較高的縣市了，寵物登記數還是連續3年超過新生兒數量，她認為低薪、高房價、有限的托育設施，這些問題都成為了年輕人不敢生孩子的阻礙。

王婉諭接著提到，隨著現代社會的型態轉變，「動物保護」和「少子化」都同樣非常重要。但她認為，真正能解決少子化的方式，不能只是透過大撒幣、寵物這些表層的誘因，而是要大刀闊斧的改變青年困境，她強調，創造一個真正「生育友善」的社會，也創造一個孩子們能平安、快樂長大的生活環境，是她投身政治的重要原因，也應該是任何政治人物都肩負的使命。

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