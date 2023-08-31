10年3度酒駕！撞死人落跑畫面曝　滿臉玻璃逛超商...讓人拳頭硬了

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名酒駕累犯楊姓男子（52歲），29日晚間再度酒駕撞死人，不僅肇事逃逸，還一臉無所謂的跑到超商買東西結帳，直到因為臉上插有玻璃碎片，被巡邏員警發現才被當場逮捕。而車禍撞擊的瞬間畫面也曝光，楊男開的黑色轎車到路口時幾乎完全沒有減速就撞上騎機車的蘇姓男子，而且車禍發生後楊男完全沒停車就肇事逃逸，冷血的行徑讓人拳頭都硬了。

▲楊男酒駕在路口高速衝撞機車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲楊男酒駕在路口高速衝撞機車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

整起案件發生在29日晚間22時55分許，巡警經過橋頭區白樹路與甲樹路口時，發現一名48歲蘇姓男子倒地，且所騎乘的機車遭受撞擊，現場卻未見其他車輛，懷疑肇事者已經落跑，因此先叫來救護車，將蘇男送醫搶救，但仍回天乏術。

當時警方研判肇事犯嫌尚未走遠，立即進行地毯式搜索，大約20分鐘後，員警在肇事地點300公尺外的五林路段上找到肇事的自小客車，並在附近的超商發現一男子正在結帳，該名男子臉上有玻璃殘跡並聞到酒味，立刻上前詢問他為何受傷？但對方不願意多說，因此判斷男子應該是肇事逃逸嫌犯，並依準現行犯將其逮捕。

▲楊男酒駕肇事撞死人後，逃逸到超商購物被警方逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查發現，52歲楊男在肇事後，不僅沒有停車直接逃逸，還邊走邊滑手機，神情十分悠哉，一點也不像剛肇事撞死人的感覺，而楊男經實施酒測後，酒測值0.6毫克超過標準。警方在詢後依肇事逃逸、公共危險、過失致死等罪，將楊男移送並建請地檢署聲押偵辦，

具了解，楊男在2007年、2018年分別各有一次酒駕紀錄，檢察官考量是重罪，且楊男有逃逸事實，檢方在複訊後向法院聲請羈押禁見，但法院裁定以10萬元交保，院方表示，承辦法官審酌卷內事證後，依據被告遭查獲的時間、地點，認提出保證金應足以擔保被告日後到案接受偵查，故認無羈押之必要而予以交保。

對於楊男被以10萬元交保，橋頭地檢署表示將依法提出抗告。