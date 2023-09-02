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社會 社會焦點 保障人權

保全連續上班42天猝死　公司稱「本身有病」賠89萬

保全,保鑣,警衛,巡邏,對講機（示意圖／CFP）

▲保全工作時間長。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

記者黃聖庭／高雄報導

一名徐姓保全任職於大夜班，2020年11月工作期間突昏倒，送醫搶救3天不治。徐母發現兒子連續42天出勤大夜班，向保全公司提告求償149萬，公司則認為徐男本身患有高血壓等疾病，並非工作過勞所造成。法院則認定，徐男就職前就罹患高血壓，減輕公司40%責任，判決賠償89萬元，可上訴。

根據判決書，徐姓保全於2020年6月在高雄前鎮區「台塑王氏昆仲公園」工作，11月27日早上6點多在公園內昏倒死亡，死因為高血壓引起的出血性腦中風。他在10月16日到11月30日期間，僅休假1日，發病日前連續42日出勤大夜班，每天工時為10.5至12小時；死亡前一個月加班時數長達107.5小時，已超過法律規定的46小時。

保全公司稱，該項工作僅夜間上鎖、負責每2小時的巡視工作，其餘時間都屬備勤，可以自由休息，且徐男應徵時本身就有主動脈彎曲、主動脈擴大、高血壓等原有疾病，難認死因是工作負荷過重所致。

法院則認為，夜間上鎖不代表保全除巡視外，就不用執行監視性工作，否則夜間上鎖即可，又何須保全人員巡視？而且夜間人流稀少，若有狀況，保全須1人承擔，工作壓力未必較輕；且夜間工作因生活作息顛倒，也會造成身體調適上的負擔加重，難排除對於原有高血壓產生惡化。徐姓保全任職前體檢身高166公分、體重87公斤、BMI32、腰圍100公分，並且受檢當日量測血壓213/132mmHg偏高，胸部X光攝影顯示主動脈擴大，連續工作加重身體負擔。

判決結果，徐母提告保全公司求償149萬，但徐姓保全曾在員工應徵表身體狀況欄無勾選高血壓且簽名，認減輕保全公司40%責任，須賠償89萬元，仍可上訴。
 

ET快訊
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