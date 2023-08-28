恐怖住戶每周都投訴　鬼月還逼「陪搭電梯」讓保全快瘋了

▲恐怖住戶每周都投訴，鬼月還逼「陪搭電梯」。（示意圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

保全除了保護社區環境安全，有時候還必須幫住戶處理雜事、收發包裹等，有一位保全近日在臉書投訴，他工作的大樓有一個奇葩住戶，幾乎每周都有問題投訴，還一天到晚不斷誣衊、嫌棄鄰居，最近鬼門開後，對方又覺得大樓鬧鬼，要求他陪同坐電梯，讓他感嘆「道理都講不通，只能換工作才能解決嗎？」

原PO在臉書社團「奴工處」表示，這一個奇葩住戶是一對男女，兩人數年前搬入大樓後，幾乎每一個星期都有問題投訴，像是嫌樓上的住戶太吵、鄰居經過走廊時聲音太大，有一次甚至還拿出錄音證明，不過他整段錄音聽完後，發現根本沒有任何噪音。

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▲原PO表示，最近鬼門開以後，住戶開始要求他們「陪同坐電梯」上樓。（圖／取自免費圖庫pexels）

除了投訴噪音外，奇葩住戶還嫌鄰居養貓，隨地便溺影響公用走道，導致走廊上有臭味等，但他們幾個保安都沒有聞到，對方還投訴「鄰居隔牆監聽」、「陽台上養的花是在下咒」等一系列指控，最誇張的是最近鬼門開，住戶覺得大樓鬧鬼，要求他（保全）陪同坐電梯，護送上樓直到家門口。

原PO無奈說，他覺得奇葩住戶有幻覺及幻聽，但只要拒絕或無視對方投訴，奇葩住戶就會向公司檢舉他，導致他們不得不處理，「不理也好煩，講道理都講不通，是否只能換工作才能避開他們」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「下次陪他搭電梯，一開門就說人好多你先上」、「聯合其他住戶一起整他們」、「她好像有精神上的疾病，千萬不要刺激她」、「別難過，換別的社區還是有這種人，逼人修行用的」。