　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台北托育園插旗廈門！邊玩邊學碰撞「內卷」生態　家長讚台式教育

 記者蔡儀潔／廈門報導

「台灣教育我很喜歡！」巧可麗2020年插旗廈門、開設「培倫騎士」托育機構後，經常收到大陸家長們如此評價。負責人Stella向《東森新媒體ETtoday》介紹道，台灣教育理念更強調快樂學習，「我們會慢慢引導家長，告訴他們其實孩子試著放手才會成長。」

▲▼ 培倫騎士,早托機構,托育園,幼兒園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲明亮的色調、全圓角的設計，培倫騎士砸千萬為1歲至3歲幼兒打造約210坪的啟蒙空間（圖／記者蔡儀潔攝）

明亮的色調、全圓角的設計，培倫騎士延續台灣巧可麗的教育理念，砸千萬為1歲至3歲幼兒打造約210坪的啟蒙空間。有別於傳統學校的大、中、小班設置，園內採取「大學走班制」設計，分為6個音樂律動、藝術創作等6個主題教室。

Stella表示，巧可麗成立於1999年，是台灣首重學齡前「全程教育」的直營連鎖機構，2020年前就希望將台灣教育理念帶到對岸，在大江南北尋覓很多地點，最後之所以落腳廈門，首先是看中地理位置與高雄相近，且人文、飲食、語言都能與台灣無縫接軌。

▲▼ 培倫騎士,早托機構,托育園,幼兒園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 培倫騎士,早托機構,托育園,幼兒園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據《廈門市人民政府辦公廳關於印發衛生健康發展建設三年行動計劃》披露，到2023年全市3歲以下嬰幼兒托位數力爭達到1.9萬個，托幼一體化比例至少達到10%。

為與其他托育機構做出差異化，培倫騎士除硬體設備外，更注重教學品質，不僅主打「精緻化」設置，每班僅招10名小朋友，師生比例為1:5，主要吸引金字塔中端收入群，且引進台式育兒風格，受到大陸家長追捧，譬如「快樂學習」、培養具備巧實力和可創性等。

▲▼ 培倫騎士,早托機構,托育園,幼兒園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸家長盛行「雞娃」，即不斷給孩子安排學習和活動，爭取讓孩子贏在起跑點 。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過，兩岸在教育模式上仍存在不少差異。Stella觀察到，儘管園內家長8成都是國外留學歸來，但仍受大陸「內卷」生態影響，例如台灣家長一般傍晚7點才會接小孩，但這裡下午4點多，孩子就全部被接光，接著要去上籃球課、游泳課、畫畫課等，「有一次和一位家長開玩笑說，『哇你們要去考狀元是不是』。」

▲▼ 培倫騎士,早托機構,托育園,幼兒園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼小朋友們的午餐和午睡袋，深受家長好評。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 培倫騎士,早托機構,托育園,幼兒園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

Stella接著指出，大陸家長很欣賞台灣快樂學習的理念，但矛盾的是，他們想讓孩子獨立又想寵孩子，譬如獨生子女比例較大，會出現「1人讀書6人服務」的情況。

▲▼ 培倫騎士,早托機構,托育園,幼兒園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲培倫騎士師生比例為1:5 。（圖／記者蔡儀潔攝）

為此，園內的老師們會慢慢引導家長，加強「家校合一」的觀念，告訴他們其實孩子試著放手才會成長，好在海歸家長們思想開放，一點就通。培倫騎士還希望小朋友在3歲以前，能掌握生活自理能力，同時學會人際與合作，更注重形成「品格力」。

據7月發佈的《2022年全國教育事業發展統計公報》統計，大陸學前教育專任教師有324.42萬人，其中專科以上學歷比例為90.30%。

▲▼ 培倫騎士,早托機構,托育園,幼兒園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲正在照顧小朋友的老師 。（圖／記者蔡儀潔攝）

培倫騎士任職的大陸教師們，又是如何適應並執行台式教育？Stella表示，自己常向老師們說一句話，孩子的童年只有一次，成長都握在你這個老師手上，幼教其實是個良心事業，希望她們將心比心去帶每位小朋友，同時在薪資待遇上在市場水平之上，新冠疫情期間也照發。

現階段，培倫騎士基本實現收支平衡，未來計畫複製經營模式，下半年開設第二家、明年開設第三家托育園。Stella指出，疫情後招生情況好轉，且中高端幼兒教育機構受景氣影響較小，「最重要的還是做出好口碑。」

ET快訊
海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光
快訊／新加坡總統大選結果出爐　12年來首次投票
海葵最快11：30陸警！最新路徑又南修　估明台東登陸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台北托育園插旗廈門！邊玩邊學碰撞「內卷」生態　家長讚台式教育

陸交警「禁止特斯拉上橋」　狂轟車主：服從就對了

父親生前留話「我死了打開電腦」　女兒一看驚見3500萬騙局

美對台軍事援助8千萬美金　國台辦：動搖不了我們解決台灣問題

中3億彩券「瞞妻偷領獎」！幸運兒：怕她受不了　老闆曝當天情況　

中國人行降外匯存準率　分析：難扭轉人民幣跌勢

送餐被超兇女客「壓到牆上」壁咚！外送員無力狂掙扎…真相大反轉

陸半年汽車出口234萬輛　超越日本後繼續領跑全球第一　

「一帶一路」提出滿10年　陸：最受歡迎的國際公共產品

洗衣機剩1分鐘...11歲弟伸手「手臂短成3節」！醫：螺旋形骨折

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

台北橋上逆向害7車連環撞 駕駛＋女乘客「棄車落跑」

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

台北托育園插旗廈門！邊玩邊學碰撞「內卷」生態　家長讚台式教育

陸交警「禁止特斯拉上橋」　狂轟車主：服從就對了

父親生前留話「我死了打開電腦」　女兒一看驚見3500萬騙局

美對台軍事援助8千萬美金　國台辦：動搖不了我們解決台灣問題

中3億彩券「瞞妻偷領獎」！幸運兒：怕她受不了　老闆曝當天情況　

中國人行降外匯存準率　分析：難扭轉人民幣跌勢

送餐被超兇女客「壓到牆上」壁咚！外送員無力狂掙扎…真相大反轉

陸半年汽車出口234萬輛　超越日本後繼續領跑全球第一　

「一帶一路」提出滿10年　陸：最受歡迎的國際公共產品

洗衣機剩1分鐘...11歲弟伸手「手臂短成3節」！醫：螺旋形骨折

海葵出現「雲捲風眼」　氣象粉專：還在努力增強

資本額50萬蛋行扯拿上億補助　王世堅也看不下去：很離譜

北韓又射飛彈！　南韓軍方：多枚巡航導彈向朝鮮半島西部海域發射

一圖看「海葵修很大」　48小時幅度超過500公里

見證「奇颱海葵」路徑史上沒看過　氣象粉專：搞翻氣象人員

海葵恐困「鞍型場」回馬槍二次登陸？　氣象局解答了

《奧術2》2024冬天確定問世！狂粉感動：目標活到明年

馬戲團妹子「空翻手軟」墜地　腦袋重擊舞台後不動了！驚悚影片曝

5雙防水運動鞋推薦！NIKE、HOKA絕美奶霜紫　舒適抗滑雨天必備

台北托育園插旗廈門！邊玩邊學碰撞「內卷」生態　家長讚台式教育

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

大陸熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

中3億彩券瞞妻偷領獎！夫：怕她受不了

送餐被超兇女客壓到牆上壁咚！外送員無力狂掙扎

OL同時打16份工3年買別墅！老闆報案揪出驚天大案

陸交警禁特斯拉上橋　轟車主「服從就對了」

美對台軍事援助　國台辦回應

狗尾巴掃到人妻腿！23歲妹遭扒裙

中國人行降外匯存準率　分析：難扭轉人民幣跌勢

　

台北托育園插旗廈門！玩學碰撞「內卷」生態

11歲弟伸手進洗衣機　手臂短成3節

陸國防部：敦促美國停止插手南海問題

「一帶一路」提出滿10年　陸將辦高峰論壇

更多熱門

相關新聞

基建狂魔發威！ 福廈高鐵鋪軌一年半進入「試運行」階段

基建狂魔發威！ 福廈高鐵鋪軌一年半進入「試運行」階段

大陸高鐵G55501次列車從福州南站開出，代表著東南沿海連接浙江寧波至廣東廣州的高鐵線路「福廈高鐵」段正式進入運行試驗階段。據了解，福廈高鐵全長277.42公里，也是大陸首條設計時速350公里的跨海高鐵。這條高鐵在2021年3月開始全線鋪軌，經過一年半的時間便啟動試運行，再次印證大陸「基建狂魔」的高效施工。

診療室慘叫一聲…爸媽衝進驚見4歲女兒失禁亡！

診療室慘叫一聲…爸媽衝進驚見4歲女兒失禁亡！

賴過境美國　 3地台商協會抗議

賴過境美國　 3地台商協會抗議

陸男輕裝偷渡！「廈門→金門」游5hrs到岸就被逮　

陸男輕裝偷渡！「廈門→金門」游5hrs到岸就被逮　

廈門海灘「稻草人」站崗　全身插滿回收竹籤

廈門海灘「稻草人」站崗　全身插滿回收竹籤

關鍵字：

早托托育園早叫機構廈門台青創業台青發展

讀者迴響

熱門新聞

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

LIVE／海葵估花東登陸！周六早上陸警

海葵穿台後恐陷鞍型場！颱風假關鍵曝

大久保勇太昏迷指數3！經紀人：不樂觀

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

快訊／北北基桃2日正常上班上課

獨／情侶照躺破碎車廂822天　女主靈骨塔憶情緣

3天有機會颱風假！周日暴風圈蓋全台　歐美模式：海葵大迴轉2進2出

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

海葵歐洲模式預估　連3天降雨紫爆

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

肛門爆膿包…他拖3週「一路爛到前面」　醫：致死率50%

美國獵人捕獲「4.3公尺巨鱷」破紀錄

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面