台北托育園插旗廈門！邊玩邊學碰撞「內卷」生態　家長讚台式教育

記者蔡儀潔／廈門報導

「台灣教育我很喜歡！」巧可麗2020年插旗廈門、開設「培倫騎士」托育機構後，經常收到大陸家長們如此評價。負責人Stella向《東森新媒體ETtoday》介紹道，台灣教育理念更強調快樂學習，「我們會慢慢引導家長，告訴他們其實孩子試著放手才會成長。」

▲明亮的色調、全圓角的設計，培倫騎士砸千萬為1歲至3歲幼兒打造約210坪的啟蒙空間（圖／記者蔡儀潔攝）

明亮的色調、全圓角的設計，培倫騎士延續台灣巧可麗的教育理念，砸千萬為1歲至3歲幼兒打造約210坪的啟蒙空間。有別於傳統學校的大、中、小班設置，園內採取「大學走班制」設計，分為6個音樂律動、藝術創作等6個主題教室。

Stella表示，巧可麗成立於1999年，是台灣首重學齡前「全程教育」的直營連鎖機構，2020年前就希望將台灣教育理念帶到對岸，在大江南北尋覓很多地點，最後之所以落腳廈門，首先是看中地理位置與高雄相近，且人文、飲食、語言都能與台灣無縫接軌。

▲▼ 培倫騎士,早托機構,托育園,幼兒園 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據《廈門市人民政府辦公廳關於印發衛生健康發展建設三年行動計劃》披露，到2023年全市3歲以下嬰幼兒托位數力爭達到1.9萬個，托幼一體化比例至少達到10%。

為與其他托育機構做出差異化，培倫騎士除硬體設備外，更注重教學品質，不僅主打「精緻化」設置，每班僅招10名小朋友，師生比例為1:5，主要吸引金字塔中端收入群，且引進台式育兒風格，受到大陸家長追捧，譬如「快樂學習」、培養具備巧實力和可創性等。

▲大陸家長盛行「雞娃」，即不斷給孩子安排學習和活動，爭取讓孩子贏在起跑點 。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過，兩岸在教育模式上仍存在不少差異。Stella觀察到，儘管園內家長8成都是國外留學歸來，但仍受大陸「內卷」生態影響，例如台灣家長一般傍晚7點才會接小孩，但這裡下午4點多，孩子就全部被接光，接著要去上籃球課、游泳課、畫畫課等，「有一次和一位家長開玩笑說，『哇你們要去考狀元是不是』。」

▲▼小朋友們的午餐和午睡袋，深受家長好評。（圖／記者蔡儀潔攝）

Stella接著指出，大陸家長很欣賞台灣快樂學習的理念，但矛盾的是，他們想讓孩子獨立又想寵孩子，譬如獨生子女比例較大，會出現「1人讀書6人服務」的情況。

▲培倫騎士師生比例為1:5 。（圖／記者蔡儀潔攝）

為此，園內的老師們會慢慢引導家長，加強「家校合一」的觀念，告訴他們其實孩子試著放手才會成長，好在海歸家長們思想開放，一點就通。培倫騎士還希望小朋友在3歲以前，能掌握生活自理能力，同時學會人際與合作，更注重形成「品格力」。

據7月發佈的《2022年全國教育事業發展統計公報》統計，大陸學前教育專任教師有324.42萬人，其中專科以上學歷比例為90.30%。

▲正在照顧小朋友的老師 。（圖／記者蔡儀潔攝）

培倫騎士任職的大陸教師們，又是如何適應並執行台式教育？Stella表示，自己常向老師們說一句話，孩子的童年只有一次，成長都握在你這個老師手上，幼教其實是個良心事業，希望她們將心比心去帶每位小朋友，同時在薪資待遇上在市場水平之上，新冠疫情期間也照發。

現階段，培倫騎士基本實現收支平衡，未來計畫複製經營模式，下半年開設第二家、明年開設第三家托育園。Stella指出，疫情後招生情況好轉，且中高端幼兒教育機構受景氣影響較小，「最重要的還是做出好口碑。」